L'INTERVISTATREVISO «Treviso non può tornare indietro». Basta questa frase per riassumere la campagna elettorale di Giovanni Manildo, sindaco uscente che punta alla riconferma. E per indietro non si riferisce certo ai suoi cinque anni di amministrazione - «Il primo tempo», come sottolinea - ma ai venti targati Lega e Forza Italia. È un Manildo dalle idee molto chiare quello che si appresta ad affrontare gli ultimi due mesi, anzi meno, che precedono le elezioni. A cominciare dalla sua coalizione.Sindaco, partiamo dalla sua squadra: le...