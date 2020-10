L'INTERVISTA

TREVISO «Tante attività si stavano avviando verso una ripresa, seppure lenta. Adesso, con questo nuovo Dpcm, stiamo entrando in un tunnel da cui non tutti usciremo». È pessimista Federico Capraro, presidente dell'Ascom provinciale. Le nuove restrizioni piovute addosso a un comparto dalla salute a dir poco cagionevole come quello dei pubblici esercizi hanno il potere di abbattere ritrovati entusiasmi e speranze. E si aggiungono al grido di dolore di un settore come il turismo, in crisi nera ormai da sei mesi.

Presidente, la situazione è così grave?

«Dovremo affrontare un periodo pesante. Siamo preoccupati».

Che ripercussioni teme?

«Soprattutto sul lavoro. Appena verrà meno il divieto di licenziare nella Marca vivremo situazioni molto complicate».

Quanti posti di lavoro sono a rischio in provincia?

«Nel nostro comparto parliamo di qualche decina di migliaia».

Vi aspettate aiuti da parte del Governo?

«Mi aspetto, sinceramente, che venga proclamato un vero stato di crisi del tutto analogo a quelli che seguono i disastri naturali. Solo che qui non parliamo di un territorio, ma di un comparto economico».

Cosa la spaventa di questo nuovo Dpcm?

«Al di là di alcune categorie più colpite, come gli esercizi pubblici che lavorano essenzialmente nella fascia serale e che adesso non potranno più farlo, ci sono anche le conseguenze legate al potenziamento dello smartworking».

Lavorare da casa toglie potenziali clienti.

«Esatto. In città verranno meno quei flussi di gente che iniziavano a vedersi. Il lavoro da casa toglie quei potenziali clienti che potrebbero consumare e fare acquisti. Ma ci sono anche danni indiretti».

Tipo quali?

«Queste disposizioni andranno a diminuire la spinta a vivere la città, di andare in piazza o in giro per le nostre vie. Ne risentirà il vivere sociale. E quando tutto questo sarà finito, inevitabilmente tante abitudini saranno cambiate».

Il suo è un quadro a tinte molto fosche.

«Me ne rendo conto, ma questa è la realtà. La situazione è pesante e già arriviamo da un periodo di grandi difficoltà».

A tutto questo si aggiungono i problemi del comparto turistico.

«Questo settore, in pratica, è in lockdown da marzo. L'aeroporto è chiuso, la possibilità di viaggiare limitate. Nella nostra provincia, questa estate, sono mancati i turisti. I centri storici erano vuoti. Noi non abbiamo i benefici del mare o della montagna. Il nostro è un turismo da mezza stagione. Ma la primavera è stata rovinata dalle prime restrizioni. Adesso, a ottobre, ne arrivano altre. Un disastro. E tra sei mesi, sarà un anno in cui stiamo in questa situazione».

Difficile portare avanti un'attività in queste condizioni.

«Chi lo fa, oggi, è un eroe. Non ci sono altre definizioni. Soprattutto se lavoro nel turismo o nei pubblici esercizi. Le nostri proiezioni ci danno numeri impressionanti per il futuro. C'è un serio pericolo per i posti di lavoro».

Ma la situazione potrebbe migliorare.

«Non so, ma non credo. Queste sono le strette di ottobre ma non è che a dicembre si possa sperare in un miglioramento. Non mi pare che ci siano le condizioni».

P. Cal.

