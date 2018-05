CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO «Sono contento, finalmente è caduto il velo. Fondazione Cassamarca è un ente politicizzato». Giovanni Manildo non fa una piega di fronte al violento attacco partito da Ca' Spineda. Anzi: sembra quasi togliersi un peso dalle spalle. Da quando il presidente di Fondazione Dino De Poli ha chiamato nel cda l'ex sindaco Gian Paolo Gobbo, non nasconde la sua preoccupazione per una svolta politica di Ca' Spineda. Sindaco Manildo, Fondazione Cassamarca è stata durissima nei suoi confronti.«Hanno preso in considerazione le...