TREVISO Secondo uno studio del ministero del Lavoro e dell'Inail, gli italiani che hanno lavorato da casa almeno per un giorno sono passati da 480mila tra fine 2017 e marzo scorso, ad un milione e mezzo nei successivi tre mesi, fino a metà giugno. Lo smart working ha rappresentato uno strumento prezioso nel pieno dell'epidemia. Ma può continuare ad essere applicato su larga scala anche in futuro? A lanciare l'allarme è Roberto Bottoli, presidente di Lane Bottoli, storico lanificio di Vittorio Veneto, e coordinatore del Sistema Moda di Confindustria Veneto. «Rischia di essere la pietra tombale della nostra economia» ammonisce l'imprenditore. Il cuore del suo ragionamento è semplice: la ridotta mobilità deprime i consumi non solo per bar, ristoranti, alberghi, trasporti. Ma anche per le imprese del tessile- abbigliamento- calzaturiero.

Com'è la situazione per le nostre imprese?

«Lasciamo che dicano che il fenomeno Covid era imprevedibile ed inedito, che si è fatto il massimo, che altri Paesi stanno peggio di noi. Vero o discutibile che sia, noi imprenditori guardiamo la situazione odierna e dobbiamo pensare a programmare il futuro. Le cifre del calo dei fatturati sono notevolmente diverse da settore a settore, ma tanti sono quelli che soffrono fortemente, con contrazioni di oltre il 25%».

Soffre anche la moda?

«La voce turismo e tutte le attività correlate, e sono tantissime, sono sotto i riflettori, ma altri settori come il tessile-abbigliamento non stanno molto meglio. Tuttavia la loro situazione passa in sordina. Il Sistema Moda è sostenuto dalla domanda globale per oltre il 70% e la frenata di tutte le economie mondiali non può far prevedere una rapida ripresa della domanda».

Cosa serve?

«Vanno velocemente messe in atto iniziative di supporto alle imprese esportatrici, cominciando con la riforma delle Ambasciate e Consolati italiani all'estero. Come le imprese e Confindustria suggeriscono da tempo, vanno trasformati anche in efficienti punti di riferimento e promozione per operare sui mercati esteri».

Ci sono segnali di recupero?

«Il settore moda non prevede un rimbalzo a breve, perché il nostro, oggigiorno, è un prodotto principalmente voluttuario e non di necessità. Certo, alla fine della pandemia ci auguriamo un risveglio dei consumi legato al desiderio di rinnovamento, ma i tempi non saranno brevi».

Sulla domanda interna, influisce anche l'aumento del lavoro da casa?

«Ipotesi di mantenimento, o addirittura di ampliamento, dei livelli di smart working sarebbero pietra tombale per la nostra economia. Mi sembra superfluo ricordare, ma lo faccio, quanto le nostre città, le nostre botteghe, i nostri ristoranti, i nostri trasporti, le nostre aziende di produzione e servizi siano legati a filo doppio con la mobilità delle persone».

I lavoratori devono tornare in azienda o in ufficio?

«Oltretutto è ragionevole ritenere che, con l'attuale dotazione informatica, la resa del lavoro in smart working non possa essere pari a quella tradizionale in sede, e se nel privato è difficile averne riscontro, è già ben evidente la paralisi che sta verificandosi in tanti rami del settore pubblico. Giustizia in primis».

Che prospettive vede?

«Nei prossimi mesi la prevedibile ulteriore contrazione dell'attività di vari settori produttivi provocherà di per sé un ulteriore rallentamento del movimento e dunque è indispensabile, ovviamente con le dovute precauzioni, rimettere in moto le persone che un lavoro ancora lo avranno. A mio avviso oggi è una delle poche iniziative da cui attenderci un rapido miglioramento. Mi auguro che la riapertura delle scuole sia apripista di un ritorno in tempi brevi a quella normalità da cui dipendono le nostre imprese e con esse l'intero sistema economico».

