L'INTERVISTA

TREVISO «Sarà impossibile dimenticare gli occhi di quei pazienti che erano coscienti e che capivano quanto drammatica fosse la situazione. Sono stati due mesi e mezzo davvero difficili. Il nostro obiettivo è stato guadagnare tempo: far sopravvivere i pazienti il più a lungo possibile per consentire al loro sistema immunitario di provare a superare le malattia. L'emergenza è stata enorme. La grande reazione degli ospedali ha permesso di contenere i contagi più di quanto non si riesca a immaginare». Antonio Farnia, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione dell'ospedale di Treviso, ripercorre quanto vissuto nel picco peggiore dell'emergenza coronavirus. Tra pazienti intubati, ventilatori artificiali e terapie sperimentali, dalla prima linea della Terapia intensiva ha sfidato il Covid-19 per dieci settimane facendo l'impossibile per strappare le persone alla morte. Una lotta che continua, pur a fronte di un rallentamento dell'epidemia. E andrà avanti fino a quando il nuovo virus non sarà definitivamente sconfitto.

Dottor Farnia, qual è il primo pensiero dopo aver superato il momento peggiore?

«Gli occhi dei pazienti. Non tutti quelli che arrivavano dalla Pneumologia e dai settori semi intensivi avevano un'assistenza invasiva. Venivano trasferiti quando la malattia iniziava ad aggravarsi. E in certi momenti erano svegli. Il nostro compito era quello di provare a mantenerli collaborativi. Ma la sensazione di mancanza di respiro e la fame d'aria sono difficilmente tollerabili. Abbiamo fatto davvero di tutto per gestire al meglio questi momenti di sofferenza».

Il momento più difficile in assoluto?

«La prima settimana dopo l'esplosione dell'epidemia. Avevamo 12 posti letto. Ci è stato chiesto subito di raddoppiarli. Poi di triplicarli. Ma noi all'inizio avevamo dotazioni solo per le dodici postazioni. C'era la grande preoccupazione che non bastassero per tutti. Poi però la risposta dell'Usl e della Regione è stata fantastica. La sensazione è cambiata quando abbiamo visto che tutti si sono messi a lavorare. Tutti insieme, senza perdere un solo istante, a spostare letti e a recuperare ventilatori. Ci siamo detti: se queste sono le persone con cui lavoriamo, ce la possiamo fare».

Come avete moltiplicato i posti?

«Nella Terapia intensiva generale siamo passati da 12 a 16 letti . Poi a 22 e poi a 28. Eravamo pronti ad attivarne altri nove. E c'era anche un piano per continuare a salire. Abbiamo usato i nostri ventilatori, quelle delle sale operatorie e quelli arrivata dalla casa di cura di Monastier. La maggior parte dei pazienti superava gli 80 anni. Ma ce ne sono stati anche tra i 40 e i 50 anni. Sono sempre stati curati tutti. Qui i materiali necessari non sono mai mancati».

Il primo maxi focolaio è esploso a fine febbraio proprio nell'ospedale di Treviso. Nel reparto di Geriatria, il più delicato in assoluto.

«In quelle condizioni, poteva capitare lo stesso in qualsiasi altro ospedale. Purtroppo il coronavirus si è diffuso tra gli anziani, una fascia ad altissimo rischio. Ma la reazione è stata grande. E ora se ne sta uscendo in modo eccezionale. Senza il focolaio di Geriatria, qui l'epidemia avrebbe potuto passare quasi senza fare troppi danni.

Avete seguito terapie sperimentali per provare a curare le persone contagiate nel modo più pesante?

«Abbiamo provato di tutto. Al momento, però, senza risultati enormi. Ad oggi non ci sono terapie miracolose che possano fare la differenza quando la malattia si sviluppa in modo importante. Noi abbiamo limitato i danni per permettere ai pazienti di sopravvivere il più a lungo possibile. E in oltre il 50% dei casi il sistema immunitario è riuscito a superare la malattia».

A Treviso avete lavorato anche con il plasma delle persone guarite?

«No. Il plasma delle persone guarite teoricamente contiene gli anticorpi. Ma la quantità delle possibili donazioni è scarsa. A livello nazionale ci sono dei tentativi iniziali. Al momento, però, non può essere una terapia per tutti».

Ci sono stati contagi tra il personale della Rianimazione? «Nessuno di quelli che hanno lavorato nella prima linea della Terapia intensiva è stato contagiato. Stesso discorso per il pronto soccorso, Pneumologia e Malattie infettive. Questo conferma che se si è preparati ci si può proteggere al meglio».

Adesso vi aspettate altre ondate di contagi da Covid-19?

«Noi non abbiamo mai smesso di prepararci. C'è già in programma la creazione di altri 12 posti di Terapia intensiva. Nessuno sa nel dettaglio come si muoverà il virus. Probabilmente potrà esserci una seconda ondata meno intensa della prima. Ma in nessun caso abbasseremo la guardia».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA