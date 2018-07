L'INTERVISTA TREVISO Rotatorie e sottopassi: questa la ricetta per trasformare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Rotatorie e sottopassi: questa la ricetta per trasformare quella che oggi è una barriera in una via di collegamento il più possibile scorrevole e veloce. È quello che il sindaco Mario Conte ha in mente quando parla di riqualificazione della Strada Ovest, forse il quadrante più critico della viabilità trevigiana. Niente più semafori quindi, veri colli di bottiglia oltre che moltiplicatori di traffico. Ma il giro d'orizzonte del sindaco comprende anche altro, come la rivoluzione in arrivo per quanto riguarda la gestione...