L'INTERVISTA

TREVISO «Quella che stiamo vivendo è una tragedia. E in queste situazioni, tutte quelle regole che vanno bene in tempo di pace, bisogna applicarle con buon senso». Il governatore Luca Zaia si schiera dalla parte dei commercianti e artigiani che in questi giorni scendono in strada, danno vita a proteste silenziose ma potentissime. Sempre con la mascherina indossata e le mani ricoperte dai guanti, riempiono le piazze rispettando le distanze di sicurezza. Perché la protesta in Veneto al tempo del Covid è questa: ferma, ma rispettando le regole della prudenza. E il governatore ha apprezzato sia questa compostezza, sia la forza del messaggio. Invita quindi le forze dell'ordine «a pensarci sopra più di una volta prima di staccare una multa. Quella che protesta è gente per bene».

Governatore Zaia, venerdì a Conegliano c'è stata una protesta di commercianti e partite Iva messe in ginocchio dall'impossibilità di tornare al lavoro. E altre analoghe ce ne saranno nei prossimi giorni.

«Li capisco. Vedo che qualcuno li critica, ma sottolineo una cosa lampante: questa è gente che va in piazza a protestare, sempre in modo composto, perché vuole lavorare. Non per chiedere il reddito di cittadinanza».

Sono categorie che rappresentano la spina dorsale dell'economia provinciale.

«In Veneto, grazie al loro lavoro, il Veneto lascia a Roma ogni anno circa 15 miliardi come residuo fiscale. Questa gente chiede solo di tornare a lavorare: va capita, non sanzionata».

Infatti, la seconda questione è proprio questa: chi protesta rischia la multa per aver dato vita ad assembramenti ancora vietatissimi.

«Io ho visto solo flash mob fatti in tutta sicurezza. Gente con mascherina e guanti, tutti a debita distanza l'uno dall'altro. Proteste composte, rispettose delle regole. Chi vuole sanzionare questi atteggiamenti deve pensarci sopra più di una volta».

Il prefetto di Treviso ha però ricordato a tutti che si rischiano sanzioni e verbali che poi non possono essere ignorati.

«Il prefetto è giusto che faccia il prefetto e che ricordi il rispetto delle regole. Ma questa gente va accarezzata, non sanzionata: sono due mesi che è chiusa in casa, che non può lavorare e non può nemmeno tornare a farlo. Almeno lasciamole la possibilità di dissentire. Chiedo solo buon senso. Nessuno è andato in piazza a danneggiare, ad aggredire le forze dell'ordine, a spaccare tutto. Sono state proteste civili. In piazza è scesa solo brava gente».

E qualcuno di loro rischia di non riaprire più

«Purtroppo è così. Per questo dico che bisogna capirli. Stiamo lavorando col Governo per provare ad anticipare l'apertura per qualche categoria che invece è costretta ad attendere il primo di giugno. Insomma: barbieri e parrucchieri possono lavorare in sicurezza. In Veneto è già stata brevettata la mascherina che aderisce perfettamente al volto senza il bisogno di elastici. E poi sono professionisti già abituati a operare sanificando e sterilizzando i loro strumenti di lavoro».

E tutti chiedono aiuto alla Regione.

«Ma noi non abbiamo la possibilità di far ripartire nessuna attività. Non abbiamo facoltà di aprire o chiudere alcun tipo di impresa. E io non faccio ordinanze inattuabili o che possano mettere a rischio i miei cittadini: 400 euro di multa sono tanti in periodi come questi».

Qualche suo collega governatore, come in Calabria, però ha firmato ordinanze di questo genere.

«E infatti abbiamo visto quanto sono durate: niente».

Questa pandemia ha spazzato via tutti i programmi per il lancio delle colline del Prosecco.

«Abbiamo perso un'annata, dobbiamo dirlo. Purtroppo è così. Ma guardiamo il lato positivo».

Quale?

«Che se si deve fare promozione, è meglio farla avendo a disposizione le colline patrimonio dell'Umanità. Tanta gente vuole venirle a vedere. Su questo dovremo puntare».

Sarà difficile combattere la paura però.

«Intanto parliamo di una pandemia che ha toccato tutto il mondo, non solo noi. Il Veneto ha avuto la fortuna, la bravura, vedete voi, di affrontare l'emergenza con la qualità della sua sanità E ci è stato riconosciuto in tutto il mondo: i maggiori giornali internazionali hanno parlato di noi. E questo vale molto».

Presidente, cosa accadrà da lunedì con la ripresa delle attività?

«Sarà una data cruciale: 1,2 milioni di veneti tornerà a lavorare in quelle aziende che ancora non hanno ricominciato l'attività. Non lo nascondo: siamo preoccupati, ma confido nei nostri cittadini che in questi mesi hanno sempre saputo rispettare tutte le direttive anti contagio. La prima regola da seguire è: tenere sempre indossata la mascherina».

Perché è preoccupato?

«Perché se l'infezione riprendesse, sarebbe un disastro. Fondamentale è che tutti utilizzino la mascherina, basta incrociare una persona magari asintomatica e venire a contattato con quelle micro-goccioline, che tutti noi rilasciamo respirando, per infettarsi. La maggior parte dei contagi è avvenuto così. La mascherina è un'ottima difesa. Utilizziamola, non smetterò mai di ripeterlo».

Quando si potrà sapere se avremo superato la prova o meno?

Ci vorrà una settimana-dieci giorni per capire come sarà andata: il tempo necessario per monitorare le terapie intensive, per vedere se tornano a riempirsi. Diciamo che una prima valutazione la potremmo fare verso mercoledì della prossima settimana. Se la situazione precipita, saremmo costretti a tornare alla partenza, come nel gioco dell'Oca. E non ce lo possiamo permettere».

Paolo Calia

