L'INTERVISTATREVISO «Pensavo di aver chiuso per sempre con il calcio e, a dire il vero, non volevo più saperne nulla. Ma dopo aver parlato con il sindaco Mario Conte e con il direttore dell'Usl Francesco Benazzi ho cambiato idea. D'altronde l'amore per i colori del Treviso non sbiadiscono mai: il mio cuore è metà bianco e metà celeste». Il dottor Dino Munarolo, dopo 8 anni lontano dal Tenni, torna in campo. Lui che per 30 anni, dal 1981 al 2011, ha coperto il ruolo di Medico Sociale e poi di Responsabile Medico della prima squadra del...