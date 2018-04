CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO Paolo Camolei corre compatto con il sindaco per il secondo tempo. La sua lista, Trevisoè, è una delle alleate più fidate di Manildo. E anche sulla campagna elettorale, l'attuale assessore al commercio ha le idee chiare. Come giudica il compattamento del centro destra con il riposizionamento di Gentilini a fianco di Mario Conte? «La prima parola che mi viene in mente è: triste. Davvero strano che anche Gentilini abbia cambiato idea così alla fine. Pensavo che nonostante le sue posizioni fossero opinabili la sua...