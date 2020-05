L'INTERVISTA

TREVISO «Non c'è più tempo: siamo chiusi da più di due mesi e non è rimasto più ossigeno nelle bombole. C'è un intero settore del paese in ginocchio, bisogna intervenire». Federico Capraro, presidente provinciale di Confcommercio, guarda con viva preoccupazione al momento drammatico che stanno vivendo le attività, con un governo che sembra sordo al grido di dolore delle categorie, mentre l'unica voce amica che è di qualche conforto arriva dalla Regione, Zaia in testa. Lo scenario è cupo: «La proteste di questi giorni, peraltro civili e rispettose, che hanno visto Confcommercio a fianco di chi manifesta, confermano che siamo passati dall'esasperazione alla disperazione. Purtroppo il governo di Roma è lontano non solo fisicamente, ma concettualmente dal terziario e dalle sue dinamiche che sono diverse da quelle della produzione. Chiudere un negozio di abbigliamento, un ristorante o un bar non è la stessa cosa che chiudere uno stabilimento produttivo. E non è la stessa cosa neanche farli ripartire. Le proteste ci fanno capire che mentre si cerca di uscire da un'emergenza sanitaria, servono interventi mirati per evitare la pandemia economica e, a cascata, quella sociale».

Dalla parte dei manifestanti si è schierato Zaia, invitando le forze dell'ordine a pensarci bene prima di multarli.

«Potremmo dire che il governatore Zaia è sul pezzo: capisce bene cosa stanno passando i negozianti, perché conosce il territorio, sa di cosa ha bisogno perché ci è attaccato lo vive. E questo discorso vale anche per i sindaci, che ben comprendono il malessere delle categorie. Zaia ha speso parole di straordinario buonsenso chiedendo alle forze dell'ordine di pensarci bene prima di multare le persone che protestano in questi giorni. Come associazione stiamo lavorando proficuamente con la Regione, da un lato con l'assessore Roberto Marcato sul fronte dei fondi per il commercio, dall'altro con l'assessore Elena Donazzan per la cassa integrazione».

Qual è il quadro della situazione ad oggi?

«Dai dati che abbiamo in mano il 20-30% delle attività non riaprirà alle scadenze previste, perché non è economicamente conveniente a causa delle misure da adottare e dei limiti agli spostamenti; penso agli alberghi ad esempio, dove manca la materia prima, i turisti; penso ai ristoranti, ai caffè del centro, alle piccole trattorie che devono fare i conti con distanze obbligatorie di due metri tra un tavolo e l'altro, o con il divieto della mescita al banco. Oggi puoi riaprire, ma il contesto vede mancare i presupposti - libera circolazione delle persone e disponibilità economica - che garantiscono la convenienza economica della riapertura».

Può farci qualche esempio?

«Se uno ha un pullman con 50 posti e quell'attività si ripaga con 50 persone a bordo, quando tu mi imponi di farne salire a bordo solo 15 devi coprire i costi per le 35 che mancano. Questo dico. Poi bisognerebbe affrontare le mille contraddizioni dei provvedimenti: perché sul pullman da 40 metri quadrati possono salire 15 persone ma in un negozio della stessa misura non possono entrare 15 persone? Che logica c'è?».

Di che interventi ha bisogno il commercio?

«È intervenuto un provvedimento di legge che ha limitato le attività, ora serve un altro provvedimento per sostenerle. La nostra richiesta urgente è di un indennizzo pari alla perdita di fatturato: così possiamo pensare a riaprire le attività, chiaramente con i dispositivi previsti e tutti gli accorgimenti del caso, che nessuno mette in dubbio. Servono interventi urgenti, forti e mirati. E che non siano a pioggia, perché ci sono settori come il turismo e la moda che hanno bisogno di interventi immediati. Il metodo non può essere l'indebitamento. Se tu oggi indennizzi alle attività la perdita del fatturato, le aiuti a guadare questo fiume, consentendo loro di investire per adottare le misure necessarie e trovare le soluzioni per andare avanti. Ma devi aiutarle a passare questo momento. Altrimenti a settembre rischia di chiudere uno su tre. E a marzo dell'anno prossimo sarà uno su due. Per questo come Confcommercio abbiamo scritto una lettera aperta ai prefetti e ai nostri parlamentari».

Probabilmente il settore più colpito è il turismo

«Qui c'è solo una cosa da fare: dichiarare lo stato di crisi con interventi e sostegno straordinari, come di fronte a una calamità naturale. Quello che si è abbattuto sul settore è un cataclisma».

Marco Gasparin

