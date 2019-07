CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Lo definisce «Il secondo tempo della mia vita». E per ripartire ha scelto l'Africa: prima il Marocco seguendo il consiglio di alcuni amici, adesso il Congo. Ormai a Treviso ci viene di rado, molto di rado. Rappresenta quel primo tempo della sua vita chiuso non proprio alla grande. Roberto Artuso, 55 anni, si è messo il passato alle spalle. Nel 2017 è stato condannato in primo grado a 2 anni e otto mesi per un buco da oltre 500mila euro scoperto nei condomini, una quindicina, che gestiva come amministratore. Il suo fu un...