L'INTERVISTATREVISO «La signora è stata colpita dalla malattia che ha tra le varianti quella della cosiddetta mucca pazza. Si è trattato di una forma sporadica. La carne non c'entra. E non c'è alcun rischio di contagio. Purtroppo è una malattia che ad oggi non ha una cura». Il quadro è delineato da Marco Bonifati, primario della Neurologia del Ca' Foncello. È stato lui a seguire il percorso della 60enne a cui è stato diagnosticato il morbo di Creutzfeldt-Jakob, mancata nei giorni scorsi. Dottore, di che tipo di malattia si tratta?...