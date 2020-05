L'INTERVISTA

TREVISO La prima telefonata l'ha fatta lui. Poi, dopo, magari ce ne sono state anche altre. Ma il primo a segnalare la presenza del gruppo di ragazzini nell'isola della Pescheria, stretti tra i banconi chiusi del pesce in barba a ogni regola anti-assembramento, è stato Davide Acampora, consigliere comunale di Forza Italia. L'immediato controllo della polizia locale ha portato a quattro multe, due a dei minorenni, da 400 euro l'una. Sono state le prime sanzioni per assembramento staccate per assembramento dopo la ripartenza. E, a naso, non saranno le ultime.

Consigliere Acampora: chi denuncia atteggiamenti scorretti, dal cattivo uso della mascherina all'eccessivo affollamento, è da considerarsi un cittadino coscienzioso o un delatore?

«Non è delazione, ma la necessità di mandare messaggi forti e utili. Non ce l'ho con i ragazzi. Anzi ritengo che le multe non abbiano questo grande effetto su di loro, ma adesso sono l'unico modo per far passare il messaggio: rispettiamo le regole».

Subito dopo la segnalazione ha proposto si rendere pubblici i nomi dei ragazzi coinvolti nei siti dello loro scuole.

«Ma no, lasciamo perdere. Ho scritto un post sull'onda dell'arrabbiatura. Ovvio che non è quello il metodo. Non si può fare. Ma è necessario che i ragazzi imparino, che si ricordino».

Beh, 400 euro di multa non sono pochi, se li ricorderanno...

«Ma li pagheranno i genitori. Qualcuno, magari, si vanterà anche di averla presa quella multa. Secondo me serve altro».

A cosa pensa?

«Sarebbe meglio invitare quei ragazzi a fare qualche servizio utile per la società, dell'assistenza agli anziani, attività che stimolino il senso di responsabilità. Oppure un po' di educazione civica. Lo scorso anno bene ha fatto il sindaco a portarsi in Comune, per una settimana, quei ragazzini accusati di aver fatto i bulletti. Fondamentale sarebbe la collaborazione con le scuole».

Ma secondo lei non è un po' troppo multare un sedicenne perché ha la mascherina indossata male o perchè sta chiacchierando con un gruppo di amici?

«Ripeto: la multa lascia il tempo che trova, ma il messaggio deve passare in qualche modo. Dobbiamo limitare il contagio. Questi ragazzi non capiscono che atteggiamenti simili rischiano di essere pericolosi magari non per loro, ma per i loro genitori o nonni».

Quindi la polizia locale ha fatto bene...

«Certo. Gli agenti hanno dimostrato coerenza».

E lei rifarebbe ancora quella telefonata.

«Non è che adesso vada fiero di aver fatto intascare al comune 1600 euro di sanzioni in un colpo solo. Ma la rifarei perché ritengono necessario educare. I ragazzi, nell'età tra superiori e medie, non hanno grande coscienza di pericoli o dei limiti. Ma siamo stati tutti così. Però è necessario che capiscano».

Quindi, le multe.

«Al momento questo è lo strumento più facile e veloce. Ma di certo non è il più efficace e utile. Bisogna invece mirare a occupare il loro tempo con attività utili a formare una coscienza, a responsabilizzare».

Magari servirebbero anche esempi positivi...

«Certo. E allora faccio una proposta: una campagna con gli influencer più seguiti, che diventino loro il mezzo per far passare messaggi educativi».

