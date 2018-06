L'INTERVISTA TREVISO Il salotto con il divano grigio e i cuscini ocra. Il giradischi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Il salotto con il divano grigio e i cuscini ocra. Il giradischi dell'adolescenza. L'affettatrice, oscuro oggetto del desiderio in una cucina con un tavolo mai troppo grande per famiglia ed amici. E ai fornelli lui, il sindaco alpino. Con quella faccia perbene e il capello arruffato. È la casa di una famiglia giovane, un andirivieni di figli, amici, biciclette e zaini. E tanti piccoli oggetti del cuore: un angelo in ferro battuto dono di nozze, i vinili, i libri, la foto della prima coppa sugli sci. La risata contagiosa di...