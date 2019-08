L'INTERVISTA TREVISO «Il carcere ti cambia, ma mentre sei in cella ti arrovelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTATREVISO «Il carcere ti cambia, ma mentre sei in cella ti arrovelli sempre e di continuo in un nodo difficile da sciogliere... La semilibertà ti aiuta a capire la gravità di quanto hai fatto, e soprattutto di quanto hai rischiato di perdere. Per me è stato un beneficio fondamentale, e credo lo sia per qualsiasi reo che desideri riscattarsi». Eddi Mariotto è appena rientrato a casa dopo ore di lavoro sotto il sole. Ha 41 anni, fa il muratore e convive con una nuova compagna. Eddi si sta facendo una nuova vita e lo dice con la...