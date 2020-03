L'INTERVISTA

TREVISO «Ieri ci sono stati consegnati tre nuovi ventilatori polmonari. È stata una grande gioia. Stiamo usando tutti gli apparecchi a nostra disposizione: dai respiratori che erano già in terapia intensiva a quelli mobili che venivano usati nei trasporti e in sala operatoria. Nessuno aveva mai visto una cosa del genere. Anzi, nessuno l'aveva proprio mai immaginata. In Lombardia il coronavirus sta avendo l'effetto di uno tsunami. Qui stiamo reggendo. Il sistema sanitario trevigiano ha ancora margini per rispondere in modo autonomo, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia». A parlare è Mario Peta, anestesista rianimatore dell'unità diretta da Antonio Farnia, specializzato in malattie dell'apparato respiratorio, appena nominato coordinatore per l'emergenza Covid-19 nel settore della terapia intensiva dell'ospedale di Treviso, che ha come riferimento Franco Marson.

Dottor Peta, la paura più grande è che a un certo punto inizino a scarseggiare i posti in rianimazione.

«A Treviso oggi non abbiamo problemi del genere. Al momento ci sono tra le 16 e le 17 persone ricoverate. Alcune in arrivo anche da Conegliano, per alleggerire il carico su quell'ospedale. Abbiamo già aumentato i posti. La terapia intensiva centrale del Ca' Foncello aveva 14 letti. Da lunedì sono diventati 20, con la possibilità di arrivare a 22. Sono state riconvertite due sale dell'ex terapia antalgica. I tecnici hanno fatto un lavoro fantastico in pochissimi giorni. In più, sono stati ricavati altri sette posti nel blocco operatorio della terza chirurgia».

Ci sono ventilatori polmonari per tutte le persone che ne hanno bisogno?

«Assolutamente sì. Oggi ogni letto della rianimazione ne ha a disposizione uno. Abbiamo unito le forze aggiungendo ai ventilatori già installati in terapia intensiva anche quelli mobili normalmente usati per i trasferimenti dei pazienti e nelle sale operatorie. Proprio ieri, poi, ce ne sono stati consegnanti tre di nuovi (donati dall'associazione Per mio figlio, ndr). Li abbiamo accolti con immensa gioia».

Qual è l'età dei pazienti contagiati da Covid-19 ricoverati in rianimazione?

«La maggior parte ha tra i 70 e gli 80 anni. Il più giovane, però, ne aveva poco meno di 50 (il figlio di un anziano che era ricoverato nell'unità di geriatria del Ca' Foncello, dove il 25 febbraio è esploso un maxi-focolaio, ndr). Nei giorni scorsi fortunatamente è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito nel reparto di malattie infettive».

Il personale in servizio è sufficiente per rispondere a tutte le necessità?

«Al momento sì. Non ringrazieremo mai abbastanza medici, infermieri, operatori e tecnici che stanno dando tutto per arginare l'emergenza coronavirus. Sono persone splendide che affrontano un periodo difficilissimo senza perdere l'entusiasmo per il loro lavoro. Nella nostra unità non abbiamo registrato positività al Covid-19 tra il personale. Tutti continuano a operare senza sosta. Sono saltati i riposi e le ferie. Io stesso in questi giorni avrei dovuto essere in ferie. Ma adesso c'è un altro obiettivo comune. E nessuno si tira indietro».

