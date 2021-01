L'INTERVISTA

TREVISO E adesso arrivano le sanzioni e i provvedimenti di chiusura. Lunedì il prefetto Maria Rosaria Laganà riceverà le relazioni dei controlli fatti dalle forze dell'ordine durante la manifestazione Ioapro. Sui locali che in barba a divieti e restrizioni hanno deciso di sfidare la sorte e ricevere clienti sia a pranzo che a cena, si abbatterà il pugno di ferro della prefettura. Per tutti il rischio più che concreto, per non dire la certezza, è di ricevere la multa di 400 euro (280 se pagata in forma ridotta entro 5 giorni) unito al provvedimento di chiusura per minimo 5 giorni. Periodo destinato ad aumentare in caso di recidività. E sanzioni in vista anche per gli avventori sorpresi seduti ai tavoli e identificati da polizia, carabinieri o agenti di polizia locale: multe da 400 euro (280 in forma ridotta) in arrivo anche per loro. E rischia grosso anche il sindaco di Maser Claudia Benedos, che ha dato il proprio sostegno alla manifestazione andando a pranzo in un ristorante: «Un pessimo segnale», taglia corto il prefetto.

Prefetto, che idea si è fatta della manifestazione di venerdì?

«L'adesione alla forma più dura della protesta, quella con i locali che facevano entrare i clienti, è stata minima. Non ho ancora i dati precisi, ma carabinieri e questura mi hanno detto che vi hanno partecipato pochi locali. Ma non ci aspettavamo un'adesione massiccia».

Sono state fatte multe?

«Sì, ci sono state delle contravvenzioni. Non so ancora quante, le forze dell'ordine hanno fatto i controlli e identificato le persone».

E cosa rischiano?

«Sicuramente la multa e i giorni di chiusura previsti. E a rischio sanzioni ci sono anche gli avventori. Ma leggeremo i rapporti per avere la situazione più chiara».

Tra chi ha portato solidarietà ai ristoratori ribelli c'è stato il sindaco di Maser. Il Pd chiede l'intervento proprio del prefetto.

«Quello del sindaco è un gesto che non condivido, lo ritengo un pessimo segnale. Si può anche non essere d'accordo con alcune norme, ma chi ricopre cariche importanti deve comunque dare l'esempio. Soprattutto un sindaco, responsabile della sanità pubblica».

La protesta voleva anche dimostrare che andare a ristorante, rispettando distanze e obbligo di mascherina, è sicuro.

«Indubbiamente le cene private, a casa, hanno contribuito ai contagi. Ma il sindaco di Maser ha l'evidenza scientifica che nei ristoranti il contagio non possa avvenire? Detto questo è il messaggio dato che non mi piace. Mi consola che si sia comportato così un solo primo cittadino».

Il sindaco, in quanto avventore, rischia sanzioni?

«I carabinieri mi hanno mostrato il filmato dove dice di aver pranzato e fa alcune riflessioni. Valuteremo se è stato solo un atto mediatico oppure no».

C'è stata anche l'altra manifestazione, quella soft con i locali che hanno solo tenuto le luci accese.

«Una manifestazione simbolica, per dare un segnale. Capisco le difficoltà dei ristoratori, i problemi delle chiusure imposte, dei ristori. Venerdì mattina ho mandato una relazione alla presidenza del Consiglio, ho spiegato le problematiche e la situazione in cui si trova la Marca chiedendo interventi».

E la situazione qual è?

«Sono in attesa dei dati che ogni anno la Camera di Commercio elabora per quanto riguarda lo stato di salute dell'economia locale. Non ho i numeri ma i segnali, purtroppo, ci dicono che il numero delle aziende destinate a chiudere sarà superiore che in passato. In molti sono andati in difficoltà, soprattutto chi aveva aperto sull'onda dell'entusiasmo per il riconoscimento dell'Unesco dato alle nostre colline».

Che segnali le arrivano dalla provincia?

«Cresce l'insofferenza di chi vive del proprio lavoro quotidiano e, ora, non riesce a più farlo. Bisogna capire e gestire la situazione, calmare gli animi e non aizzarli. Per questo certi atteggiamenti non li condivido».

Paolo Calia

