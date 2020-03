L'INTERVISTA

TREVISO «Com'è la situazione? Disastrosa. Siamo tutti vuoti». Gianni Garatti, presidente della Fondazione Marca Treviso e titolare dell'hotel Fogher, è esasperato. Da dieci giorni a questa parte sta toccando con mano le conseguenze portate dal Coronavirus: disdette a non finire, incontri che saltano, tutto il settore dei convegni praticamente cancellato. E il turismo della Marca affonda.

Garatti, facciamo il punto della situazione.

«Semplice: adesso mi trovo a casa perché l'albergo è chiuso. Non c'è nessuno, siamo vuoti. E così in tutta la città. In questo mese ho avuto 21 gruppi che hanno disdetto: un disastro. Ne ho uno piccolo che arriva domani, almeno quello».

È così ovunque?

«Sì. Da noi, sì. C'è chi ha perso duecento clienti in un colpo e ha preferito chiudere temporaneamente. Tutte le strutture sono vuote, un danno enorme per il comparto. E per cosa? Per un messaggio sbagliato».

Che messaggio?

«Lo sapete benissimo. Fuori dall'Italia è passata una comunicazione pessima. Sono convinti che qui ci sia una situazione allucinante. Noi abbiamo avuto disdette a non finire, ma anche le agenzie turistiche degli altri paesi che da sempre organizzano viaggi in Italia non lavorano più: dicono la gente non vuole venire da noi».

Il 2020 è un anno perso sul fronte del turismo?

«Penso di sì. Io, per esempio, inizio ad avere disdette anche per settembre. Settembre, capisce? Per trovare una soluzione bisogna muoversi adesso».

Come?

«Cambiando comunicazione, dicendo che qui si sta bene, benissimo. Che di pericoli non ce ne sono, che non siamo appestati, che quello di cui stiamo parlando è un'influenza. Capisco tutelare la salute, va benissimo. Ma alcuni politici hanno sbagliato. Il governatore della Lombardia che si fa vedere con la mascherina è deleterio».

E come si lancia un messaggio positivo?

«Investendo, ora, massicciamente in campagne promozionali. Bene ha fatto il sindaco di Treviso a lanciare il video esaltare l'immagine della città, lo stiamo condividendo e diffondendo in tutti i modi».

Che conseguenze ci saranno?

«Se continua così rischiamo di dover lasciare a casa i dipendenti. Per questo siamo arrabbiatissimi. Alcuni politici hanno gestito malissimo tutta la situazione. In Francia e in Germania non sta accadendo nulla».

Come se ne esce?

«Speriamo nel mercato nazionale. Dall'estero, al momento, è difficile recuperare. Contiamo che, almeno, ci sia più movimento interno. A fine mese poi, a Treviso, sono in programma la Maratona e una importante appuntamento di karate. Ci auguriamo che non saltino».

E se non venissero confermati?

«Altro disastro. Ma a quel punto potrei anche sporgere una denuncia per i danni subiti. Ripeto: deve cambiare la comunicazione. Continuare come si è fatto fino a oggi è deleterio».

Intanto le scuole restano chiuse un'altra settimana.

«Ecco. Altro messaggio negativo. E noi abbiamo disparato bisogno di segnali positivi».

P. Cal.

