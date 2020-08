L'INTERVISTA

TREVISO «Ci sono tanti positivi, i cluster hanno numeri importanti, ma non si osservano pazienti che stanno male e i ricoveri sono pochissimi. Una situazione che ci spingerebbe ad essere ottimisti, ma con questo virus abbiamo imparato a navigare a vista, e a mettere sempre tutto in discussione». Il direttore della Microbiologia Roberto Rigoli in trincea da 5 mesi, è ottimista ma predica prudenza. Ieri era all'Aia di Vazzola, il giorno prima alla caserma Serena, mentre i laboratori da lui guidati continuano a processare tamponi a un ritmo di 3mila al giorno.

Dottor Rigoli, i contagi aumentano ma il virus non causa più i sintomi di alcuni mesi fa. Il Covid - 19 ha perso la sua forza?

«Per ora non possiamo dirlo. Ma vero è che anche quando troviamo cariche virali importanti, che prima provocavano scompensi gravi, oggi non causano sintomi di alcun tipo. E questo vale sia per soggetti giovani che per anziani. Il motivo? Lascio le ipotesi alla comunità scientifica. Ciò che noi stiamo riscontrando è un virus che in quasi tutti i casi causa poca febbre, un leggero raffreddore, talvolta l'alterazione del gusto e poco altro».

C'entra il caldo?

«Il caso del Brasile ci indica che non è una questione di clima. Notiamo differenze notevoli in base al tempo e allo spazio. Ci sono ceppi diversi, questo sembra chiaro: è emerso ad esempio che quello arrivato dal Kosovo era più aggressivo di quello che circolava in Veneto».

L'età dei contagiati si sta abbassando?

«Si, ma dipende anche dal campione che stiamo analizzando. Gli ospiti della Serena sono giovani, così i lavoratori dell'Aia di Vazzola e molti dei vacanzieri tornati dall'estero. E, ribadisco, sono quasi tutti asintomatici».

Il dottor Crisanti ha parlato di errori nella gestione del cluster Serena, sostenendo che il focolaio di giugno non era stato completamente spento. Che si trattava della stessa infezione. Lei cosa dice.

«Che sono stati due focolai diversi. Ma la risposta arriverà dal sequenziamento del virus, che funziona come un'impronta digitale. Abbiamo mandato all'Istituto di profilassi delle Tre Venezie sia i ceppi del primo focolaio che del secondo. I test sapranno dirci se era lo stesso o no. Ma ci darà anche molte indicazioni su come comportarci in futuro».

Chi ha avuto il virus ed è guarito, è immunizzato?

«Non abbiamo risposte certe, ma in letteratura le ricadute da reinfezione sono molto rare. Questo ci fa pensare che, per qualche mese, il paziente resta immune. Ci sono anche studi sul titolo anticorpale e si è visto che gli anticorpi si sviluppano maggiormente in pazienti che hanno avuto infezioni con sintomatologie importanti, mentre in chi ha avuto pochi sintomi sono più deboli. Questo farebbe pensare che chi è stato male è più protetto, ma non per molto tempo».

E le raccolte di plasma?

«Le abbiamo fatte e continuiamo a farle, ma come ho detto gli anticorpi li sviluppa maggiormente chi è stato male, e in queste settimane invece, per fortuna, quasi nessuno ha sintomi».

Cosa succederà con l'apertura della scuole?

«Lungi da me fare previsioni. Ogni giorno dobbiamo mettere in discussione quanto fatto il giorno prima. Per i bambini il pericolo sembra essere molto basso, ma sono diffusori, questo è certo, e possono mettere in pericolo soggetti deboli come gli anziani. Lo scenario però ora è diverso: chi due mesi fa con una carica virale di un certo tipo finiva in rianimazione, oggi non ha neppure il raffreddore».

A.Belt

