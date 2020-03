L'INTERVISTA

TREVISO «C'è un po' di paura, sì. Inutile negarlo. Ma siamo protetti in modo adeguato e continuiamo a combattere una battaglia che fino a poco tempo fa nessuno si aspettava di queste proporzioni». A parlare è Marco Marcanzin, medico trevigiano di 30 anni che dopo la laurea e l'abilitazione, in attesa di iniziare le specialità in ortopedia, lavora da quasi un anno come libero professionista esterno nel pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Era andato a dare una mano dove i camici bianchi iniziavano a scarseggiare in modo preoccupante. Non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi a dover far fronte a una pandemia. Quella che avrebbe dovuto essere una palestra per fare esperienza si è improvvisamente trasformata in una prima linea. A Oderzo, ad oggi, sono ricoverate 11 persone positive al nuovo coronavirus. È stata ricavata un'area dedicata. E purtroppo fino a questo momento si sono già contati tre decessi.

Dottor Marcanzin, com'è la situazione al pronto soccorso?

«In poche settimane è cambiato tutto. Prima c'erano parecchi codici bianchi. Io seguivo in particolare questi, con l'obiettivo di ridurre le attese. Poi l'emergenza sanitaria ha portato a un dimezzamento degli accessi. Adesso vediamo diversi casi sospetti di Covid-19. La differenza rispetto a prima è che ora le persone vengono al pronto soccorso solo per problemi di salute realmente gravi e urgenti».

Come vi siete attrezzati per affrontare l'emergenza sanitaria?

«Ci sono due letti dell'osservazione breve intensiva che vengono usati per i pazienti che sospettiamo essere stati contagiati dal coronavirus. In caso di necessità, poi, c'è un ambulatorio proprio fisicamente separato dal resto dell'area dell'emergenza-urgenza. Inoltre è stato allestito un reparto di fatto dedicato al Covid-19, dove prima c'erano i settori di chirurgia e ortopedia. È stata ridotta l'attività programmata. Ma le urgenze restano sempre e comunque garantite».

C'è qualche timore nel dover operare in questo contesto?

«Prima della definizione di un percorso isolato all'interno dell'ospedale per i casi sospetti ero entrato in contatto con un paziente poi risultato positivo. Ho fatto il tampone. Adesso siamo protetti. Poi, certo, un po' di timore c'è sempre. Anche perché a livello generale la situazione è critica. E nonostante questo purtroppo ci sono ancora molte persone che la sottovalutano».

Come vive a casa quando toglie il camice?

«Io oggi copro tre turni di 12 ore a settimana al pronto soccorso di Oderzo. Praticamente come uno strutturato. Esco solamente per andare in ospedale. E quando rientro a casa vivo in modo isolato, sia dai miei genitori che dalla mia fidanzata. Il vero timore per me è da una parte ritrovarmi in isolamento per 14 giorni senza poter lavorare e dall'altra rischiare di contagiare le persone che mi stanno vicine».

Aveva scelto il pronto soccorso per dare una mano e per fare esperienza. Di certo non se ne aspettava così tanta.

«Si è trasformato in una palestra che non ha alcun paragone. Tutti i medici, gli infermieri e gli operatori stanno facendo un lavoro straordinario. Non mi stancherò mai di sottolinearlo. In questo periodo si stanno dimostrando davvero fenomenali».

