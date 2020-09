L'INTERVISTA

TREVISO Boom di contagi nella Marca e test a tappeto. Eppure nelle parole del direttore sanitario Francesco Benazzi c'è consapevolezza ma non emergenza. «Ci sono più casi perchè facciamo più controlli. Guai a chiudere tutto: le scuole devono restare aperte e l'economia deve viaggiare. Ma serve grande senso di responsabilità».

Anche ieri 76 contagi. Treviso è la provincia a maggiore emergenza Covid del Veneto. C'è una ragione particolare secondo lei?

«Il virus è ubiquitario. Qui abbiamo usato come strategia quella di testare tutti a tappeto. I contatti stretti e i contatti dei contatti. Più si testa più si trova. Non ci limitiamo ai pochi contatti stretti. Alla fine troviamo molta gente positiva ma si tratta di asintomatici».

Focolaio Aia: c'è l'intenzione di chiudere lo stabilimento?

«Giovedì avremo un incontro con la Prefettura, i vertici di Aia e i sindacati: ad oggi il numero dei contagiati è meno della metà tra cooperativa e dipendenti. La soluzione trovata, con la riduzione del 50% della produzione e i positivi in quarantena, mi sembra soddisfacente. Non serve chiudere».

Secondo le previsioni in autunno la curva delle positività è destinata a salire. Come Usl 2 che tipo di strutture state approntando?

«Arriveranno dalla Regione delle tensostrutture riscaldate per il pre-triage che verranno posizionate a Treviso, Conegliano, Montebelluna e, se le dimensioni lo consentiranno, Vittorio veneto. Stiamo aumentando la tecnologia per mettere in piedi solo a Treviso 60 posti letto di terapia intensiva rispetto ai 20 esistenti. In più ne avremo altri 12 da utilizzare in caso di bisogno. Aumentiamo anche i posti di sub intensiva: 12. Cerchiamo di mantenere Castelfranco covidfree, ma ci saranno 20 posti letto di medicina da utilizzare. A Montebelluna 10 posti di terapia intensiva più altri 20 in medicina. A Oderzo aumentiamo a 7/8 posti di terapia intensiva e 20 nell'area medica. Vittorio Veneto resta ospedale Covid con 10 posti letto in terapia intensiva, 20 di sub intensiva in pneumologia più 100 per i Covid. In aggiunta rendiamo disponibili 28 posti letto di ospedale di comunità. A Conegliano 5 posti letto di terapia intensiva e 20 in area medica. Il San Camillo rimane predisposto: in caso di aumento un'ala diventa Covid».

Come si sente di valutare lo scenario complessivo dell'autunno?

«Abbiamo un valido alleato: è il test rapido. E' veloce e costa 4,05 euro contro i 21 del tampone. In generale dico di essere sempre attenti: non si può abbassare la guardia, il lavaggio delle mani è fondamentale. D'inverno sopporteremo meglio la mascherina. Detto questo invito caldamente le famiglie ad essere positive nell'atteggiamento. Dobbiamo pensare che il lockdown è finito. Abbiamo bisogno di far viaggiare economia, scuola e vita. E dobbiamo anche ricordare che oggi il virus non porta quasi nessuno in terapia intensiva».

Come pensate di agire sull'emergenza case di riposo?



«Stiamo ragionando con le case di riposo di avere un centro servizi con 30 posti letto per gli anziani positivi. La stessa logica verrà attuata al Guicciardini di Valdobbiadene: 60 posti letto per i contagiati che non hanno la possibilità di essere isolati nel proprio domicilio».

Resta il tema di come disciplinare la routine quotidiana negli istituti per anziani.

«È anche giusto però che gli anziani incontrino i loro famigliari. Bisognerebbe trovare per ogni struttura un'area distanziata per consentire le visite senza l'accesso diretto. Da parte nostra c'è massima attenzione per le case di riposo, lì potremmo avere degli scenari di ritorno molto brutti. Bisogna lavorare molto sulla coscienza degli operatori, fornire sempre e comunque i dispositivi. Il rischio, tra gli over, è quello delle polmoniti bilaterali».

Anche per questo incentivate il vaccino influenzale, che sarà somministrato a partire da 60 anni?

«Si, è fondamentale. A metà ottobre organizzeremo 3 sabati dalla mattina alla sera in 7 palestre concordare con i sindaci della Marca per vaccinare 208 mila persone. Ci sarà una task force mista tra Usl e medici di famiglia. I sindaci hanno dato l'ok per 58 palestre, dobbiamo ora concordare quali saranno utilizzate».

Elena Filini

