L'INTERVISTATREVISO «Avere una maggiore rapidità nel fra fronte alle scoperture, riempire i vuoti d'organico della magistratura e istituire i giudici distrettuali che all'occorrenza subentrino in caso di necessità». Altro che riforme, comunque necessarie. Ma per il presidente del tribunale di Treviso, Antonello Maria Fabbro, basterebbe seguire queste tre regole per avere una giustizia più efficiente. Soprattutto nella Marca, da anni...