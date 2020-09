L'INTERVISTA

TREVISO Alcuni insegnanti hanno gonfiato i propri titoli per scalare le graduatorie per le supplenze. E ora, dopo essere stati depennati dagli elenchi, rischiano di essere denunciati. C'è stato anche questo problema tra i nodi che hanno mandato in tilt il sistema delle nomine. A rivelarlo è la stessa Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. Far presto e bene è inevitabilmente difficile. Basti pensare che l'ex provveditorato è chiamato a stilare le graduatorie per nominare quasi 2mila insegnanti. Compresi 500 di sostegno. Se in tutto ciò bisogna anche rincorrere i titoli non veritieri, con la speranza che si sia trattato di semplici errori, diventa quasi una missione impossibile. Alla fine i prof mancanti arriveranno solamente a partire da lunedì prossimo. Di fatto prenderanno servizio in seguito allo stop per le elezioni del 20 e 21 settembre. Cioè dieci giorni dopo l'inizio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo le scuole si arrangiano con orari ridotti.

Barbara Sardella, qual è il quadro della situazione per quanto riguarda le nomine dei supplenti?

«Ci sono stati dei ritardi perché sono emersi degli errori che abbiamo preferito correggere prima di iniziare a fare le nomine e a stipulare i contratti. Ma bisogna anche dire che alcuni candidati non hanno affatto aiutato. Ci sono state auto-dichiarazioni contenenti informazioni non vere. Alcuni, ad esempio, hanno indicato che erano già iscritti nelle graduatorie, quando invece non era così. Adesso sono stati cancellati dalle liste. Questo, però, ha comportato un carico di lavoro aggiuntivo».

Pensate a delle denunce?

«Valuteremo se sarà il caso di procedere in questo senso. Ora l'obiettivo primario è far andare la scuola a regime nel più breve tempo possibile. Ma abbiamo tutti i nomi. E i controlli continueranno anche dopo la firma dei contratti annuali. Se a quel punto dovessero emergere altre auto-dichiarazioni non veritiere, la situazione si farebbe ancora più pesante sotto il profilo legale».

Quando entreranno in classe i quasi 2mila supplenti necessari?

«A Treviso abbiamo scelto di usare una piattaforma online che ci consentirà di fare le assegnazioni in modo automatico. Ci permetterà di recuperare una parte del tempo perduto. Entro lunedì prossimo le nomine dovrebbero essere concluse. Questa prima settimana del nuovo anno scolastico sarà una settimana di rodaggio. In molti istituti ora ci si sta concentrando su attività pensate per far interiorizzare le misure di prevenzione contro il coronavirus. Non ci sono situazioni drammatiche. Dopo le elezioni del 20 e 21 settembre ci saranno tutti gli insegnanti. E la scuola potrà andare definitivamente a regime».

Uno dei nodi più grandi è la mancanza di insegnanti di sostegno.

«È un problema che purtroppo torna ogni anno. Ma ci tengo a specificare che non viene mai suggerito a nessun studente con disabilità di rimanere a casa. Le scuole si organizzano per tamponare la situazione come possono. A meno che non ci sia una scelta degli stessi genitori».

A proposito di coronavirus. Come stanno andando le cose?

«Un paio di insegnanti sono risultati positivi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Cioè prima che i ragazzi tornassero nelle classi. Ci sono stati tutti i controlli del caso, gli isolamenti e la relativa sanificazione. Senza problemi. Abbiamo invece avuto delle difficoltà con alcuni genitori».

In che senso?

«Ci sono stati dei genitori che si sono rifiutati di firmare l'auto-dichiarazione prevista per l'emergenza Covid. I casi del genere non sono stati tanti. Ma diciamo che non sono mancati. Le scuole accolgono tutti i bambini e i ragazzi. Mai come adesso, però, facciamo appello alla coscienza delle persone: serve l'aiuto e la collaborazione di tutti».

Mauro Favaro

