TREVISO «Abbiamo bisogno che il mondo dell'economia e delle imprese si rimetta in moto, a prescindere dall'infezione».

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, lo dice in modo chiaro. Il dipartimento di Prevenzione, guidato da Stefano De Rui, è in prima linea per consentire la ripresa delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza per ridurre i rischi di contagio da coronavirus. Fino ad ora sono state controllate 2.555 aziende. Per un bacino complessivo di 45.790 lavoratori. Adesso anche qui si cambia marcia. «Da martedì sono iniziati i controlli mirati nelle imprese che effettivamente hanno ripreso le attività specifica Benazzi sempre nella logica della massima collaborazione».

Dottor De Rui, come vi siete organizzati?

«Abbiamo creato un pool di 68 tecnici che fanno riferimento al dipartimento di Prevenzione. Ci sono quattro servizi che procedono in modo coordinato: Spisal, Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione e servizi veterinari. Complessivamente oggi sono 40 i professionisti impegnati nell'attività di verifica nelle aziende. E non appena possibile, quando l'emergenza sanitaria in atto lo consentirà, saranno progressivamente integrati con gli altri che attualmente stanno lavorando nell'ambito del controllo della diffusione del virus».

Oggi è possibile lavorare in sicurezza rispetto al rischio di nuovi contagi da coronavirus?

«Si, è possibile. I problemi non riguardano tanto le attività di produzione, quanto piuttosto i momenti di trasferimento e di trasporto. Da metà marzo e fino a Pasqua abbiamo controllato le attività produttive più grosse. E da martedì abbiamo iniziato a verificare le misure di sicurezza nelle imprese effettivamente operative nelle zone industriali dei 94 comuni trevigiani».

Cosa avete trovato nelle 2.555 aziende già visitate?

«Nella provincia di Treviso è stato eseguito oltre il 50% dei controlli di tutto il Veneto. Il nostro compito ora non è fare sanzioni. L'imperativo adesso è accompagnare le aziende alla riapertura nel rispetto delle misure di sicurezza per arginare la diffusione del virus. Diamo prescrizioni, indicazioni e chiariamo dubbi interpretativi. Abbiamo trovato una grande sensibilità da parte degli imprenditori e dei lavoratori per quanto riguarda le misure anti-contagio».

Che ritmi di controlli riuscite a mantenere?

«Fino a questo momento abbiamo verificato il rispetto delle norme di sicurezza in una media di 150 aziende al giorno. L'obiettivo adesso è accompagnare tutte le imprese che riapriranno le porte nelle prossime settimane».

Cosa controllate quando entrate nelle aziende?

«Seguiamo una check-list dei criteri di sicurezza. Le riaperture devono basarsi su misure anche semplici, ma che devono essere assolutamente applicate. Come una questione di principio. A cominciare dal distanziamento tra le persone, l'uso delle mascherine e degli altri dispositivi da parte degli addetti e degli utenti, il rilevamento della temperatura, anche attraverso termo-scanner, quando possibile. E poi la presenza di sistemi per la disinfezione delle mani, la garanzia di pulizia e igienizzazione degli ambienti almeno due volte al giorno, l'installazione di barriere dove c'è una relazione continua tra le persone, la gestione dei posti nelle mense e così via. Senza scordare i casi particolari. Per quanto riguarda la gestione delle merci nei supermercati, ad esempio, è necessario che i trasportatori abbiano accesso a servizi igienici separati rispetto a quelli dei clienti».

A proposito di supermercati, la sicurezza degli alimenti è garantita?

«In tutto e per tutto. Gli alimenti, così come l'acqua, hanno la stessa garanzia di sicurezza di prima».

E cosa succederà quando riapriranno negozi dove è oggettivamente impossibile mantenere la distanza di almeno un metro, come ad esempio barbieri e parrucchieri?

«La fase di riapertura delle attività sarà graduale. In ogni caso, comunque, agiremo seguendo sempre le indicazioni che verranno date dal mondo scientifico».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

