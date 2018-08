L'INTERVISTA Sindaco, prima di tutto buone vacanze. Dove si trova adesso? «Sono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTASindaco, prima di tutto buone vacanze. Dove si trova adesso?«Sono appena arrivato a Londra, dove starò due o tre giorni, assieme a mia moglie, da fidanzatini. Poi vado ad Albarella con la mia famiglia. Siamo in dieci, è bellissimo anche perché quest'anno si è aggiunto il nipotino Cesare, appena arrivato il 13 maggio. Non vedo l'ora di vederli tutti. E il 23 torno a Padova».Insomma, anche da sindaco non rinuncia al meritato riposo«Devo essere sincero, gli altri anni soffrivo la mancanza del lavoro. Quest'anno no, è diverso....