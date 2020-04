L'INTERVISTA

SILEA «Ma secondo voi, perché noi medici dobbiamo bardarci, morire di caldo sotto la plastica, rinunciare a bere per non dover fare la pipì e mangiare una volta al giorno se voi ve ne andate in giro senza mascherina e chiacchierate col vicino di casa a stretto contatto?». Alla fine è sbottata anche lei, Angela Fiorotto, medico di terapia semi-intensiva al Ca' Foncello con un marito in forza al Suem. La loro casa da due mesi è un campo base in cui fare lavatrici e ammonticchiare abiti. Docce su docce, si mangia quando si può e quel che si può. E si lavora nei reparti Covid-19 vedendo una generazione morire, senza neppure il conforto dei parenti. Scene che fanno a pugni con la pericolosa nonchalance di chi pensa che il pericolo sia passato. «Mi fa piacere che le persone ci ringrazino, sono belli gli striscioni, però se quando ti sei messo a posto la coscienza poi ti comporti come sempre non ci aiuti di sicuro a far scendere la curva del contagio». 45 anni, racconta l'esperienza quotidiana e decide di fare un appello. «Usare la mascherina non è sacrificio, non è fatica, non è difficile. Non indossarla è un atto di superficialità inaccettabile, di dolosa incoscienza, di disumana irresponsabilità. Ed è una leggerezza criminale».

Posto che il suo appello è sacrosanto, perchè ha deciso di diventare paladina della mascherina?

«La sera faccio la solita passeggiata intorno all'isolato con il nostro cane, armata di mascherina, guanti e biscottini. Bali si è avvicinato a un gruppetto di persone, senza mascherina e pericolosamente vicine tra loro. Scusandomi mi sono presentata, gentilmente ho raccomandato di indossare la mascherina e di non sottovalutare questa bestia. Abbiamo proseguito fino al secondo crocchio di persone, senza mascherina e pericolosamente vicine, solita presentazione, solito invito. Ce l'ho in macchina è stata la risposta. Sì, ma non ce l'ha addosso, e così non va bene. Le ultime persone incrociate prima di rientrare parlavano vicine, una con la mascherina sotto il mento, l'altra a viso scoperto. Mi sono cadute le braccia, stesso discorso. Ha ragione la risposta. Poi però la voglia di chiacchierare senza l'ingombro prevale».

Dunque secondo lei la lezione non è servita?

«Sono un po' delusa, dico la verità ma anche amareggiata e arrabbiata. E mi vergogno a dire che presa dallo sconforto ho pensato ad alta voce ma chi me lo fa fare di lavorare 12 ore al giorno coperta di plastica mangiando e bevendo in un'unica pausa se c'è ancora in giro gente così?».

Il suo appello ha senza dubbio anche un altro significato. Spiegare che così come la curva dei contagi è scesa grazie a comportamenti virtuosi, potrà presto risalire se si inizia ad agire con superficialità.

«Certo. Se questa è la realtà attuale rischiamo seriamente e rapidamente di tornare indietro, e molto peggio di prima, perché dopo questi terribili e pesantissimi mesi le risorse e le forze di chi come noi ha dato massimo impegno, anima e cuore giorno dopo giorno in questa estenuante guerra sono a dir poco provate».

Quali sono le situazioni reiterate cui assiste?

«Anziani che chiacchierano davanti alla porta di casa senza protezioni, bambini che giocano in condominio e non usano nè masherina, nè guanti, genitori che lo consentono. Ma non c'è logica, ci fanno gli applausi ci dicono che siamo eroi e poi continuano a comportarsi in maniera irresponsabile».

Quindi il suo messaggio alla popolazione qual è?

«Il vero lavoro lo fate tutti voi. Rispettando le regole, usando le protezioni, e agendo con responsabilità. Continuerò con ogni mia energia a farmi i fatti vostri, perché i fatti vostri sono i fatti miei, sono i fatti di tutti e sono soprattutto i fatti di coloro che purtroppo si ammaleranno, che perderanno la salute, la vita e i propri cari».

Elena Filini

