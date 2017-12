CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAROVIGOMonsignor Pierantonio Pavanello, vescovo della diocesi di Adria-Rovigo, fa un bilancio dell'anno che si avvia alla conclusione, analizzando i problemi del Polesine, dall'immigrazione allo svuotamento del centro storico, per arrivare alle difficoltà dei giovani, costretti ad emigrare per trovare lavoro.Monsignor Pavanello, come hanno vissuto le comunità polesane l'arrivo degli immigrati degli ultimi due anni?«I numeri di richiedenti asilo ospitati nelle comunità polesane sono davvero esigui. Il problema dell'arrivo degli...