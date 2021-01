L'INTERVISTA

Rosangela Da Rugna, lei è direttrice della farmacia comunale di Chies d'Alpago, è in coda per il vaccino?

«No, l'ho già fatto. Sono appena scaduti i 15 minuti di attesa e me ne sto andando. Non vedevo l'ora di farlo perché dobbiamo uscire al più presto da questa situazione».

Come la pensano i suoi clienti?

«Ogni giorno mi chiedono informazioni sul vaccino. Consiglio assolutamente di farlo a meno che non ci siano particolari allergie o patologie che però verrebbero segnalate. (Ride). Alcuni hanno detto che aspettano me per vedere se è sicuro».

Com'è cambiato il vostro lavoro nell'ultimo anno?

«Siamo molto più attenti a ogni cosa soprattutto in quei servizi in cui siamo a contatto diretto il pubblico. Prima ero tranquilla a fare l'elettrocardiogramma, ora ho timore: se la persona tossisce la rimando a casa e le dico di provarsi la febbre. Siamo condizionati, ma continuiamo a garantire il servizio. La mia è una piccola farmacia, quindi si entra uno alla volta e siamo molto ligi nel rispetto delle regole».

Sono cambiate anche le richieste dei clienti?

«Ora vendo tantissima vitamina C per aumentare le difese immunitarie. E anche tachipirina, direi quasi a tonnellate. Mentre i farmaci anti-influenzali hanno subito un calo importante. Non c'è l'influenza vera e propria. Alcuni poi mi chiedono il saturimetro che noi diamo anche a noleggio».

È mai entrato qualcuno che doveva rimanere a casa in quarantena?

«Certo, sia nella prima che nella seconda ondata. Lo so perché il paese è molto piccolo e c'è una forte collaborazione tra la medicina di famiglia e la farmacia, quindi vengo avvisata. Un giorno è entrata una donna che aveva il figlio positivo. Era senza mascherina».

Come ha reagito?

«L'ho fermata subito sulla porta. Le ho detto: Torna a casa, se hai assolutamente bisogno mi chiami, ti preparo i medicinali e te li lascio fuori dalla porta. Per il pagamento non ti preoccupare, ce ne occuperemo quando uscirai dalla quarantena».

Immagino però che in alcuni casi sia fondamentale raggiungere la farmacia più vicina. Ad esempio per le scorte di ossigeno.

«Purtroppo abbiamo avuto grossi problemi nel garantire le bombole a tutti ma siamo riusciti sempre a risolverli. La ditta che ce le fornisce ce le ha inviate nonostante il periodo. Magari non tempestivamente e non nel quantitativo richiesto, tuttavia sono servite a tamponare l'emergenza. Qui c'erano due persone che ne avevano bisogno. Mi ricordo una donna che veniva a prendere le bombole ogni giorno. Il papà aveva un bisogno costante di ossigeno e ne consumava due al giorno».

Ora come stanno?

«Sono guariti ma sono stati fortunati. A Natale il problema delle bombole d'ossigeno è tornato fuori. Ero l'unica farmacia aperta in tutto l'Alpago. Le richieste erano continue: mi sono trovata nella peste. Ho dovuto mandare una persona in un'altra farmacia che purtroppo era distante ma non c'era alternativa. Mi avevano portato le bombole il giorno prima ed erano già finite. È stato difficile anche per le ricette».

In che senso?

«Beh, non avevamo una guardia medica vicina. Prima aveva sede nella casa di riposo di Puos che però si è allagata a inizio dicembre. Quindi durante le feste c'era una sola guarda medica per tutto il distretto di Belluno. Mi inviava la fotocopia delle ricette per mail ma noi abbiamo bisogno dei documenti originali e quindi me le andavo a prendere a Belluno».

E adesso com'è la situazione nella vostra farmacia?

«È abbastanza migliorata. Me ne accorgo anche dal calo dei tamponi. Mio marito è medico di base e prima lo chiamavano a casa a tutte le ore del giorno per l'impegnativa. Ora molto meno. L'unica arma efficace contro il virus rimane però il vaccino».

