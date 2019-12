L'INTERVISTA

Presidente Paolo Doglioni lei guida Confcommercio Belluno dal 2014. Pochi giorni fa è uscita la classifica sulla qualità della vita che ha visto questa provincia scivolare indietro di quasi cinquanta posizioni, che succede?

Si tratta di un campanello d'allarme che ci deve far riflettere. Dobbiamo chiederci se abbiamo un'identità. Belluno può essere un punto di aggregazione? L'Ente provincia può incidere in modo proficuo e costruttivo con i territori contigui? riuscendo a trovare un'omogeneità provinciale con diverse anime e propensioni territoriali.

Quali sono i timori legati a questo campanello d'allarme?

Avendo pochi residenti la paura è che si perdano per strada strutture amministrative e politiche importanti. Perse queste perdiamo la governance del territorio. Per quanta buona volontà ci possa essere, il rischio è che le strutture vengano governate da chi non ha un dna montano e quindi siamo costretti a subire le decisioni che vengono da fuori.

Come è successo per la Camera di commercio?

La mancanza di risorse economiche sicuramente ha costretto la Camera di commercio e la Banca d'Italia, per fare due esempi, a delle soluzioni di questo tipo, delle forzature per il territorio. Ma in ballo c'è stato a lungo anche il tribunale, la soppressione di Provincia e Prefettura. Questo rappresenta un depauperamento di questo territorio.

Ma cosa si può fare per la Camera di Commercio, adesso? Tornare indietro non si può

Si può fare un ente unico a livello regionale, che smaltisca tutta la burocrazia. Ogni provincia deve avere un vicepresidente e a livello provinciale bisogna gestire il marketing. È questa la leva che deve rimanere sul territorio.

Un po' quello che sta facendo la Dmo?

È sotto gli occhi di tutti, la gestione della Dmo sta dando buoni frutti. Proprio perché è uno strumento che viene gestito a livello locale.

E come Ascom quali trasformazioni in vista ci possono essere?

(Allunga un biglietto sul tavolo a firma del presidente di Confcommercio nazionale, Carlo Sangalli) Guardi qua. Ne stiamo già discutendo. L'idea è di far nascere l'Ascom delle Alpi con cinque milioni e mezzo di persone che vivono con problemi comuni. Spopolamento, difficoltà viarie, sarà più facile dialogare tra noi che non dialogare con altre persone che hanno sensibilità diverse. Insomma. L'obiettivo è l'Ascom della montagna.

Questo però sembra in antitesi a quello che diceva prima relativamente alla governance da mantenere sul territorio.

Lei oggi indossa una giacca ma ci fossimo incontrati in estate ne avrebbe avuta una di più leggera. Quello che voglio dire è che anche se cambia il vestito lei rimane sempre lei. Funziona allo stesso modo. Anche in questo caso manterremmo comunque la stessa identità. Non è una questione di micro e macro. Se uno vive in un dato posto è indipendente dal contenitore: il posto montano non serve a far vivere chi ci abita ma per creare ricchezza al Veneto e all'Italia tutta. Qui abbiamo un prodotto che non ha prezzo. Il silenzio.

Si ma oltre al silenzio c'è anche quella che viene ritenuta una carenza infrastrutturale, la mancanza di mobilità che penalizza Belluno anche nel report del Sole 24 Ore.

Serve un piano regionale dei trasporti valido fino al 2030, esaminando le varie parti territoriali, iniziando da nord serve un veloce corridoio di scorrimento alpino, non ho detto autostrada, ho detto scorrimento veloce. Si riesce a progettare a medio lungo termine un collegamento rapido tra Cadore e Alto Adige? E ancora, la galleria di Coltrondo, i piani Anas, la viabilità del feltrino, l'attraversamento rapido della Valbelluna.

Ma come si recupera attrattività?

Abbiamo natura pulita, tranquillità. Crescere qui i figli ha il suo bel vantaggio. Cerchiamo però di assistere le madri lavoratrici con strutture adeguate.

Da dove partire?

Da un dibattito pubblico sul nostro futuro, con intelligenze tecniche economiche e politiche che riconoscano l'identità bellunese come motivo di sviluppo nel tempo. I cinquantanni della nascita della Regione sono il momento giusto per riflettere. La provincia potrebbe convocare gli stati generali.

E quale valore aggiunto può dare il commercio in questo ragionamento?

La centralità del sistema terziario - commercio e turismo in primis- nella visione di una città viva è dato ormai tanto acclarato in teoria quanto poco coltivato nella pratica. Il terziario deve essere fattore importante nella costruzione di uno sviluppo del sistema urbano che deve fare i conti con vivacizizzazione, recupero riqualificazione degli edifici. Un processo complesso che ha assunto il nome di rigenerazione urbana.

Andrea Zambenedetti

