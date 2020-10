L'INTERVISTA

PIEVE DI SOLIGO «Fino alla settimana scorsa i pazienti non avevano troppa paura del coronavirus. Adesso, invece, le cose stanno velocemente cambiando. C'è più timore perché i casi nella nostra zona, così come a livello generale, stanno aumentando. Spesso ci viene impropriamente chiesto di poter fare il tampone. Oggi praticamente tutti vorrebbero farlo. Ma se non c'è un sospetto chiaro, non è possibile». A parlare è Salvatore Cauchi, medico di famiglia 59enne, con ambulatorio nella medicina di gruppo di Pieve di Soligo. Tra consulti telefonici, misure di precauzione in studio e visite a domicilio che non sono mai state così rischiose, la pandemia da coronavirus ha rivoluzionato il lavoro dei dottore di base.

Dottor Cauchi, come procede l'attività?

«In questo periodo si sta nuovamente complicando. Siamo chiamati a rispondere a un numero sempre maggiore di richieste per il tampone. In più, in questo periodo dobbiamo fare anche i vaccini contro l'influenza stagionale. Senza ovviamente scordare tutto il resto dell'attività ordinaria, che resta fondamentale. La crescita dell'epidemia da coronavirus sta complicando tutto. Abbiamo iniziato a vedere molti più casi di positività. Basti pensare che durante la prima fase pandemica avevo contato solo tre pazienti positivi al Covid-19. Adesso, invece, ne seguo già una ventina».

Come funzionano le visite all'epoca del coronavirus?

«A livello generale, si va sempre per appuntamento. L'accesso agli ambulatori non può più essere regolato in modo diverso. Le misure di precauzione sono le stesse: mascherina, camici protettivi e visiera. Davanti a casi sospetti di infezione da Covid-19 scatta il triage telefonico. Sentiamo al telefono tutti quei pazienti che lamentano raffreddore, febbre, tosse e così via. In base ai sintomi che vengono descritti, si decide come procedere».

Ad esempio?

«Ci sono diverse possibilità: farli venire in studio, effettuare visite a domicilio se le cose si complicano, bardandosi e seguendo tutte le precauzioni del caso, oppure fermarsi a un consiglio telefonico. Per quanto riguarda i pazienti positivi, invece, è innanzitutto prevista l'attivazione delle Usca (le unità speciali di continuità assistenziale, ndr)».

Chi viene inviato a fare il tampone nei punti allestiti dall'Usl della Marca?

«Le persone che hanno sintomi come mal di gola e febbre, tosse e febbre, mal di testa e dolori articolari e così via. Chiariamo: non bastano due colpi di tosse per far scattare la richiesta del tampone per il coronavirus. Il quadro deve essere un po' più complesso. Poi, ovviamente, si deve valutare caso per caso. A questi, inoltre, si aggiungono le persone che hanno avuto contatti con casi positivi. Spesso si rivolgono ai medici di famiglia. Li inviamo direttamente a fare il tampone».

L'Usl ha chiesto più volte ai 550 medici di famiglia del trevigiano di fare i tamponi rapidi per il coronavirus in modo autonomo. Fino ad ora, però, sono arrivate solo 17 adesioni. Ci sono altri margini?

«In teoria possiamo fare i tamponi rapidi per il coronavirus. Ma ci vogliono delle garanzie che al momento non ci sono. Non possiamo portare pazienti potenzialmente infetti all'interno dello studio dove vediamo tutti. Qui ci sono sempre un paio di persone che attendono di entrare. Se poi dovesse essere confermata una positività, bisognerebbe fermarsi per sanificare tutto. Non è semplice. Dovrebbero esserci dei locali dedicati ai tamponi rapidi, con annesse sanificazioni periodiche».

Nei punti tampone dell'Usl sono ormai arrivati a fare 4mila test al giorno.

«Ci sono lamentele perché tante persone vengono inviate a fare il tampone. Ma la verità è che se i medici di famiglia attivi nel territorio non facessero da filtro, saremmo veramente già alla frutta. La nostra funzione è fare barriera decidendo quando è realmente opportuno fare il test. E non abbiamo mai finito di fare prevenzione ed educare. Quando andiamo a visitare a domicilio dei malati cronici, ad esempio, cogliamo l'occasione per formare tutto il nucleo familiare in merito alle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. Questa è un'attività che continua senza sosta».

Con l'antinfluenzale come sta andando?

«Ci sono delle difficoltà. Nella mia medicina di gruppo normalmente facevo tra i 200 e i 300 vaccini a stagione. Questo quando ancora non c'era l'emergenza Covid. Adesso dovrò sicuramente farne di più. Ma per il momento l'Usl ha consegnato solo 80 vaccini per medico. Sono molto pochi. Abbiamo già esaurito le poche scorte che ci hanno dato».

E cosa rispondete ai pazienti rientranti nelle categorie a rischio, a cominciare dagli anziani, che chiedono di vaccinarsi?

«Chiediamo loro di richiamare tra qualche giorno. Ci è stato assicurato che nelle prossime ore arriveranno altre tranche di vaccino. Dovrebbero darcene almeno il doppio per fare una prima copertura. E quando arriveranno, organizzeremo un'altra giornata dedicata all'antinfluenzale».

Mauro Favaro

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA