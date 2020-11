L'INTERVISTA

Pare quasi uno di quei giochi da tavolo dove, ad ogni giro, qualcuno paga pegno. Stavolta il giro di vite, a livello economico, tocca pubblici esercizi e strutture di vendita. Sostanzialmente libere dalla stretta, invece, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e alimentari. Ieri all'Ascom di Belluno, presieduta da Paolo Doglioni, non ci si è persi d'animo, cercando di declinare sulla realtà la nuova ordinanza volta a contrastare la crescita dell'epidemia di Covid 19. Si tratta di contenuti - illustrati dal presidente Luca Zaia, nella tradizionale conferenza stampa di ieri da Marghera - che valgono per Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia: regole che si aggiungono alle già note disposizioni relative alle zone gialle. A mettere in luce le novità, sottolineando in particolare la mancanza di chiarezza sulla questione della vendita di alimentari, è il direttore di Confcommercio di Belluno, Luca Dal Poz.

Dalle 24 di oggi partirà l'ordinanza che resterà in vigore almeno fino al 22 novembre. Lei cosa ha comunicato ai 2500 iscritti all'Ascom di Belluno? «Già ieri sera abbiamo inviato la bozza che avevamo predisposto nel pomeriggio, con le modifiche del caso, in base cioè al documento arrivato con bollinatura poco dopo le 19. Abbiamo dato indicazioni sulle misure generali e sulle misure specifiche da tenere, con la divisione tra ristorazione e commercio».

Basandoci sull'ordinanza anti assembramenti, leggermente cambiata rispetto alla bozza del mattino, chi paga pegno stavolta?

«Per ristoranti e pizzerie non ci sono cambiamenti sostanziali. Per i pubblici esercizi basterà qualche aggiustamento, in base alla regola che tra le 15 e le 18 non si può servire nulla al banco, ma è permesso solamente il servizio al tavolo. Certo verrà penalizzato chi ha un locale con pochi tavoli a sedere. Per tutti è auspicabile tanta attenzione». In provincia di Belluno non ci sono i grandi outlet della pianura, ma esistono strutture di vendita medie e grandi, destinate a chiudere nei giorni festivi e prefestivi. Vuole, intanto, precisare cosa si intende tecnicamente per medie e grandi strutture?

«Dipende dalla superficie occupata. Tra 250 e 2500 metri quadri si tratta di media struttura. Sopra è grande struttura di vendita».

Esempi di grandi strutture nel bellunese?

«Mi viene in mente il Mega, l'Iperdolomiti, il Centro Incom di Trichiana, il Kanguro di Sedico. Va detto che la norma si riferisce a strutture sia con esercizio unico che con più negozi: tutti questi dovranno chiudere nei prefestivi e nei festivi».

In realtà in molti dei nostri paesi, soprattutto in montagna, a fare da riferimento per gli abitanti sono ancora i piccoli negozi che, con lo stile del casolin, vendono un po' di tutto, non solo pane e latte. Per loro quale la regola?

«Questo è il punto dolente. L'ordinanza afferma che nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita di alimentari, anche nei piccoli negozi e nei negozi di vicinato. Fermi anche venditori ambulanti ed itineranti. Manca chiarezza su un punto fondamentale. Occorre verificare, infatti, il tenore letterale della norma per capire quanto, dalle bozze dell'ordinanza, sia consentita la sola vendita di prodotti alimentari».

Quindi cosa deve fare chi ha una bottega in cui, oltre a tagliatelle, formaggio e mele, si trovano scope, detersivi e vasi da fiori?

«Bisogna limitarsi alla vendita di alimentari, segnalando e delimitando l'area. Rimango in attesa di eventuali chiarimenti».

