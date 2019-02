L'INTERVISTA PADOVA Sette anni fa Tommaso Gecchelin era un brillante studente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Sette anni fa Tommaso Gecchelin era un brillante studente universitario e, soprattutto, era un sognatore visionario. Oggi, dopo aver riscosso l'interesse degli sceicchi arabi e della politica italiana, è un imprenditore in rampa di lancio. Una laurea in Fisica a Padova e una in Disegno Industriale a Venezia, ha saputo trasformare il suo sogno in un progetto concreto. Trentatré anni, originario di Mira in provincia di Venezia, ha scelto Padova per sviluppare la propria idea di successo. Tommaso, ha appena ricevuto la visita...