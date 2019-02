L'INTERVISTA PADOVA «Sento di doverci entrare in punta di piedi, a Padova.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA «Sento di doverci entrare in punta di piedi, a Padova. Come per un inaspettato ricongiungimento, che avviene dopo tempo. Si potrebbe dire che un simile appuntamento fosse segnato nel mio libro delle ore». Marco Goldin, trevigiano con ascendenze familiari padovanissime tra colli e pianura, dice che per lui è un po' «un ritorno a casa». Al debutto cittadino come organizzatore di grandi mostre, dice «non ho intenzione di impormi in alcun modo, desidero solo fare sì che questa bellissima e ricchissima città sia ancora...