CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA Realizzare un parcheggio temporaneo per le auto alla Prandina per lui non è un problema. A patto, però, che a decidere sia la maggioranza all'interno della giunta. Ma la questione di fondo a suo avviso è un'altra e cioè che idea di città c'è per la Padova del futuro. Arturo Lorenzoni, vice sindaco con delega alla Mobilità, questa idea ce l'ha e il modello a cui si ispira è quello già adottato nel nord Europa.Lorenzoni, sulla questione del park nell'ex caserma di Corso Milano si è scatenata la bufera: proteste,...