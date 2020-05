L'INTERVISTA

PADOVA Presidente Muraro, 20 milioni di questi tempi sono manna che cade dal cielo...

«Il nostro dovere è erogare. Siamo qui per questo e per gestire un patrimonio che si è costruito con il sudore di tanti. La veda come un'iniezione di speranza. E poi tre giorni fa abbiamo appreso che tutte le Fondazioni italiane hanno messo 80 milioni sull'emergenza, di questi 20 sono nostri».

Un gesto di coraggio certo. Ma non compromette gli equilibri della Fondazione nel momento in cui Intesa Sanpaolo blocca i dividendi?

«Ha ragione, a 19,3 centesimi ad azione stiamo rinunciando a 68 milioni di euro. Eroderemo il patrimonio, avremo minore liquidità, venderemo obbligazioni, ma continueremo gli investimenti finanziari strategici nell'economia reale. Terremo fermo il motore della crescita per lasciare alle future generazioni una base solida».

Sosterrete uno per uno i 153 comuni della province di Padova e Rovigo...

«Lo facciamo convintamente. Come se fossimo un'àncora di salvezza. I Comuni si sono trovati senza aiuti governativi e con le casse vuote. Ci è costato rinunce dolorose. Abbiamo fermato progetti importanti come quello sul Dopo di noi per le famiglie dei disabili, o nel campo della scuola. Ma ora ci sono cose più pressanti, come le persone che sono diventate improvvisamente povere e che vanno sostenute, dal pacco alimentare all'aiuto economico fino ad un percorso di recupero».

Capitolo economia.

«C'è un plafond di 1 milione di euro per garantire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

Guardando al futuro c'è un fronte molto interessante dedicato ai giovani...

«Esatto, non vogliamo rubare loro il futuro. È per questo che abbiamo pensato a una specifica linea di intervento per quei ragazzi che si diplomano o si laureano brillantemente e che rischiano di buttare via le loro potenzialità per problemi economici. É un investimento anche per il nostro futuro».

E le famiglie?

«Qui attendiamo le disposizioni del governo ma siamo pronti a sostenere l'accoglienza nei mesi estivi dei bambini e dei ragazzi delle famiglie che lavorano e che non hanno possibilità economiche».

Avete destinato 3 milioni di euro alla ricerca, circostanza che nessuna Fondazione ha effettuato in modo così massiccio...

«Siamo molto orgogliosi di questo. Al gruppo capitanato dal professor Nitti sono arrivati 77 progetti. Significa che la nostra comunità scientifica si sta muovendo. Ne abbiamo già 21 di alta qualità».

Ma non bisogna dimenticare gli enti non profit. Che fine hanno fatto i sostegni ai progetti sociali e culturali che sono la parte portante del vostro lavoro?

«Nel primo caso abbiamo versato 340mila al fondo Acrib a sostegno delle organizzazioni del Terzo settore. Nel secondo anticiperemo il 50 per cento in liquidità sul contributo ai progetti approvati, anche se non ancora ultimati».

Come ha trovato la risposta della società padovana a questo momento?

«Vorrei proprio ringraziare tutto il mondo del volontariato, dal Csv alla Caritas, che io chiamo operatori al fronte. E sottolineare il pieno accordo con gli enti locali, i privati e le associazioni che ci ha guidati fino a qui. Da ultimo mi lasci ringraziare il mio staff, non è stato facile orizzontarsi oltre le incombenze ordinarie per far fronte alle nuove domande».

Mauro Giacon

