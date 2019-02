CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Ogni volta che il Controllo del Vicinato viene presentato in un comune del Padovano, Giorgio Tripodi è in prima linea. Appunti in tasca e microfono in mano, ripete come un mantra il metodo, gli obiettivi e i passi necessari per aderire. Lo slogan che porta con sé, scritto in bella mostra sui grandi cartelloni bianchi e gialli, è sempre lo stesso: Il miglior antifurto è il tuo vicino. Sessantaquattro anni, imprenditore nel campo delle materie plastiche, Tripodi vive a Montegrotto ed è il coordinatore provinciale...