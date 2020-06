L'INTERVISTA

PADOVA Mascherine, gel, cartelloni con i divieti. Saranno questi nell'estate 2020 i protagonisti di sagre e feste che, in numero ridottissimo, si terranno in provincia, probabilmente con il supporto della Protezione civile. Vincenzo Gottardo, uno dei vicepresidenti a Palazzo Santo Stefano, ha già iniziato gli incontri nei vari Comuni.

L'emergenza Covid si è abbattuta anche sulle manifestazioni popolari. Qual è lo stato dell'arte?

«Punto di partenza è la formazione dei volontari della Protezione civile che potrebbero essere coinvolti dalle amministrazioni locali nelle operazioni di attuazione delle norme previste dall'ordinanza regionale. Siamo travolti dalle richieste degli organizzatori che chiedono un supporto per capire come riuscire a garantire lo svolgimento delle varie manifestazioni, perché il problema principale è quello di garantire la massima sicurezza delle procedure. E per farlo servono uomini preparati».

E quindi?

«Abbiamo predisposto delle slides e gli appuntamenti di formazione nel territorio sono cominciati, indipendentemente dal fatto che poi sagre e feste si tengano. Oltre a tutte le restrizioni imposte dalle varie ordinanze, suggerisco anche che venga stilato un registro delle persone che parteciperanno in maniera che, nella malaugurata ipotesi che si verificasse un contagio, si possa essere in grado di agire di conseguenza. L'intervento di formazione riguarderà anche i membri delle Pro loco e delle associazioni che si occupano degli eventi popolari. Sarà una formazione capillare, necessaria perché la gente è spaesata e combattuta tra la scelta di fare o di non fare. E la responsabilità è enorme».

Cosa rappresentano oggi questi manifestazioni?

«Sono un patrimonio inestimabile, costituito da storia, tradizione, folclore, ma anche mura, edifici, luoghi simbolo del nostro passato. Il piacere di rivivere tutto ciò, o di scoprirlo per la prima volta, è enorme. E in questo periodo post pandemia c'è proprio bisogno di relazioni, da tenere, però, con le cautele che la situazione ancora impone. I nostri territori negli ultimi mesi in un certo senso si sono spenti e ora avrebbero bisogno di una ventata di allegria, di spensieratezza. Vedremo, quindi, se almeno qualcosa potrà essere proposto».

Sagre e feste erano anche un volano per l'economia.

«Sicuramente. Erano un'occasione di svago che veniva colta dai padovani e da chi soggiornava in zona. E a maggior ragione adesso potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno per tante attività rimaste chiuse a lungo. Spero che alla fine qualche manifestazione possa essere confermata, sempre nel rispetto delle procedure, e auspico che anche turisti sloveni, austriaci o tedeschi, in vacanza in Italia, possano venire ad apprezzare questi eventi tipici della provincia padovana. Noi stiamo cercando di adoperarci per assicurare tutto il supporto necessario agli organizzatori».

Che cosa chiedono questi ultimi quando vi contattano?

«Sono impauriti per la grande responsabilità che sentono sulle spalle e si informano soprattutto sulle procedure a cui devono attenersi per sanificare sedie, banconi e tavolini, che hanno costi rilevanti, sia per quanto riguarda i prodotti, che il personale che deve effettuare un lavoro accurato di pulizia, tra un turno e l'altro di commensali. Altri domandano se devono attrezzarsi anche per misurare la febbre ai partecipanti, prima che entrino negli stand: i termoscanner non sono obbligatori, però consigliati. Bisognerà agire all'insegna della massima cautela in ogni frangente».

Quindi cosa auspica?

«Mi auguro che ci sia, anche se in minima parte, un ritorno alle relazioni e che si possa apprezzare, in un momento critico come quello che stiamo attraversando, la bellezza del nostro territorio e la bontà dei prodotti tipici che lo caratterizzano da secoli».

