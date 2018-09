CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA PADOVA La storia del 118 ha vissuto due fasi con altrettanti obiettivi. La prima: portare in tempi rapidi il paziente in ospedale. La seconda: portare il prima possibile l'ospedale dal paziente. Il concetto si è invertito e i risultati sono stati rivoluzionari. Il dottor Andrea Spagna, laureato in Medicina e poi specializzato in Anestesia e rianimazione, ha vissuto in prima persona la trasformazione da una fase all'altra. È infatti alla guida del Suem di Padova da quando è nato, nel 1996, e ha contribuito giorno dopo giorno...