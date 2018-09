CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAPADOVA Il Daspo allargato al centro storico è uno strumento in più per riconsegnare la città alla gente che la vive. La modifica del regolamento di polizia urbana discussa in consiglio comunale riceve il placet del questore Paolo Fassari, convinto che in questo modo ci sarà la possibilità di liberare alcune zone da quei personaggi che, con la loro presenza e un comportamento molesto, impediscono la libera fruizione degli spazi. In parole povere, oltre agli eventuali estremi penali, che verranno perseguiti come sempre, ora ci...