L'INTERVISTAPADOVA I numeri restano comunque di un certo rilievo. E se anche c'è stata una leggera flessione nell'elenco delle imprese straniere nel padovano, il tessuto rimane florido e importante. Ad analizzare i dati, alla sua ultima uscita da presidente della Camera di Commercio (oggi dovrebbe esserci il tanto annunciato avvicendamento con Antonio Santocono), è il presidente uscente dell'istituto di piazza Insurrezione, Fernando Zilio. Che punta tutto sul rispetto delle regole come condizione basilare per far funzionare il commercio e la...