L'INTERVISTA

PADOVA E se per la maturità la macchina organizzativa è ormai messa a punto, per quanto concerne invece il prossimo anno scolastico non ci sono ancora indicazioni. E Fabio Bui, nel duplice ruolo di numero uno della Provincia che ha competenza sulle scuole superiori, nonché di primo cittadino di Loreggia, non nasconde le sue preoccupazioni.

Presidente, come pensate di fare?

«Non è possibile che a tre mesi dall'inizio delle scuole non siano ancora state rese note le linee guida da seguire. Si sa cosa fare allo stadio, alle giostre, ma non in classe, Nessuno sa dirci come e quando si potrà partire».

E quindi?

«Anche se non sarebbe logico, temo che la responsabilità e l'organizzazione della ripartenza ricadranno sui sindaci-commissari e sui presidenti delle Province. Ai quali, però, non viene comunicato nulla, neppure il numero dei ragazzi che potranno entrare in classe, o se si dovranno installare le barriere in plexiglass tra un banco e l'altro, o ancora quali strutture andranno modificate e in che modo».

Tra l'altro tutte operazioni che implicano costi.

«Appunto. E chi li pagherà? E inoltre, se si dovranno affittare spazi ulteriori per le aule risulteranno insufficienti, o non attrezzate per rimanere aperte mattina e pomeriggio, chi dovrà sborsare i soldi del canone? Senza contare che per organizzare tutto ciò sono necessari dei tempi tecnici. Anche assicurando il massimo impegno è impossibile provvedere da un giorno all'altro. E poi mi chiedo: il personale docente sarà implementato, o gli insegnanti rimarranno gli stessi? E ancora, chi farà la sanificazione delle classi mattina e pomeriggio nei plessi dove c'è un solo bidello? Non si può pensare che costui resti in servizio 24 ore».

E allora, che cosa si deve fare?

«Dare la massima urgenza alle scelte che riguardano la scuola. La stessa, peraltro, data alle partite di calcio. Stiamo parlando del diritto allo studio dei nostri ragazzi. I problemi da risolvere sono moltissimi. E ne cito uno per tutti: noi come Provincia abbiamo fatto grossi investimenti per la rete informatica delle superiori, ma oggi manca l'ultimo miglio. Si riuscirà a completare i collegamenti?».

Come andrà a finire?

«Non si può scaricare tutto sulle amministrazioni locali, lasciandole per di più senza risorse. La mia impressione, purtroppo, è che a settembre ci saranno meno ammortizzatori sociali e pochi servizi a disposizione delle famiglie in difficoltà, e quindi si svilupperà un grande conflitto sociale. La gente già oggi è arrabbiata, come lo siamo noi che amministriamo. E non stiamo parlando della costruzione di un ponte, per la quale basta avere le risorse, saltare la burocrazia e il progetto parte. Per l'apertura delle scuole servono indicazioni chiare e contributi per metterle in atto che devono arrivare subito, non certo un paio di giorni prima del suono della campanella».

Lei ha una proposta da fare?

«Sì, e riguarda il trasporto pubblico, un altro argomento che si riallaccia alla questione del nuovo anno scolastico. Considerato che ci sono le norme anti assembramento da rispettare anche a bordo delle corriere, e tenuto conto che la mattina partono insieme lavoratori e studenti, è necessario diversificare gli orari di inizio delle attività; per esempio, gli uffici possono aprire alle 7,30 e le lezioni iniziare alle 8,30, in maniera da evitare che alle fermate si formi una folla».

Lei ieri ha voluto far pervenire il suo augurio ai maturandi.

«Sì. La maturità è un traguardo che hanno raggiunto con fatica e che non dimenticheranno. Sarà una sfida anche perché in questi mesi hanno affrontato varie incertezze. Pure per questo ora è necessario poter finalmente agire sulla base di indicazioni certe».

Ni.Co.

