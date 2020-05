L'INTERVISTA

PADOVA Doveva essere l'anno dei grandi festeggiamenti. Quello delle cerimonie, dei brindisi, degli aneddoti. È diventato l'anno della pandemia, delle mascherine, dei cento giorni consecutivi passati sulla strada. Ad aprile il gruppo comunale della Protezione civile di Padova ha compiuto 20 anni di storia e per la ricorrenza tutti i volontari pensavano a una grande festa. Il compleanno, invece, ha coinciso con l'emergenza. «Solo adesso possiamo fermarci e tirare un attimo il fiato» racconta Francesco Schiavon, coordinatore di 150 persone, geometra per mestiere e volontario per vocazione.

Francesco, torniamo all'inizio dell'emergenza. Qual è il primo ricordo?

«Dobbiamo partire dalla fine di febbraio, quando ancora non ci si rendeva conto fino in fondo di quello che sarebbe stato. Non era chiaro quello che stava succedendo, ma noi ci siamo trovati a montare le tende in un piazzale dell'ospedale. Quelle tende servivano per fare i tamponi. E già questo faceva comunque capire la gravità della situazione».

Poi c'è stato il lockdown.

«Abbiamo iniziato girando in macchina tutte le vie della città invitando con gli altoparlanti i padovani a stare in casa. Sembra una cosa banale ma abbiamo dovuto dividere la città in 24 zone e mappare tutti i quartieri. Per ogni zona ci volevano tre ore».

E intanto eravate sommersi di mascherine.

«Quelle realizzate da Grafica Veneta per la Regione, ma anche quelle Ffp2 e Ffp3 destinate agli ospedali. Ogni giorno raccoglievamo tutto dal centro di smistamento in via delle Cave e partivamo per la distribuzione. Le abbiamo portate ovunque, a partire dalle case di riposo. Abbiamo smistato 600 mila mascherine e tanto altro materiale. Di ogni genere».

Ora come siete impegnati?

«Nelle ultime settimane siamo stati presenti per vigilare i mercati e questo fine settimana abbiamo chiuso l'attività alle Cucine popolari di via Tommaseo, dando assistenza per evitare assembramenti. Possiamo considerare chiuso qui il nostro impegno nella fase di grande emergenza».

Cosa resta da fare?

«Mascherine e altro materiale continuano ad arrivare, quindi la distribuzione non si ferma. E poi, ovviamente, restiamo a disposizione in base all'evolversi della situazione».

Chi deve ringraziare?

«L'intero gruppo di volontari. Ha risposto in modo compatto, chi più e chi meno in base alle proprie possibilità e ai propri impegni. Abbiamo realizzato un mosaico importante e anche chi ha potuto fare meno ha messo comunque un tassello fondamentale».

Un flash di questi ultimi cento giorni?

«La città chiusa, semideserta, anche nelle ore in cui di solito è più vivace e trafficata. Questo aspetto spettrale di Padova mi ha impressionato. Sono stati quasi tutti molto bravi: a parte rari casi, la gente è stata rispettosa delle regole e credo che molti continueranno a muoversi con la mascherina anche quando questa non sarà più obbligatoria. Questi tre mesi hanno segnato tutti».

Anche per voi c'era un alto rischio di contagio.

«Il fatto che nessuno di noi si sia contagiato è la dimostrazione dell'attenzione con cui abbiamo lavorato. Tenendo sempre le distanze, portando sempre la mascherina e sanificando ogni mezzo e ogni luogo».

La gratificazione più grande?

«Il sorriso delle persone che abbiamo aiutato. E l'entusiasmo dei colleghi nel fare il riepilogo di quanto fatto alla fine di ogni giornata».

G.Pip.

