PADOVA Aspettava quel momento dal 18 maggio, primo giorno di riapertura degli Scrovegni al termine del lockdown. Ma, dopo due settimane di vuoto, il risultato tanto atteso è arrivato domenica, quando lo scrigno di Giotto è tornato a far registrare il primo sold out post Covid. Adesso, però, Andrea Colasio, titolare della delega alla Cultura a palazzo Moroni, conta che d'ora in poi i numeri record di visitatori tornino a essere una costante come nel 2019, con ospiti in massa richiamati dalla bellezza dei luoghi d'arte, ma anche dalla certezza di non correre pericoli, viste le ferree misure anti contagio imposte ovunque.

Assessore, lei crede fermamente sul ruolo della cultura come volano per l'economia.

«Certo, ne sono convintissimo. L'industria culturale italiana garantisce il 17% del Pil, più di quella automobilistica, o manifatturiera. E a Padova siamo sempre stati consapevoli di ciò, investendo molto e ottenendo una crescita notevole, in termini di presenze turistiche, a beneficio di tutto l'indotto. E non è un caso che i primi luoghi d'arte a riaprire nel Veneto siano stati qui, cioè la Cappella degli Scrovegni e il Museo agli Eremitani, che in città rappresentano un pezzo importante dell'economia simbolico-immateriale che diventa volano».

In che modo?

«La Cultura rende appetibile un luogo, perché visitare una città d'arte rappresenta un'opportunità. E a Padova l'offerta è molto interessante, a partire dall'itinerario dell'Urbs Picta, con il quale la città è candidata per il riconoscimento di patrimonio Unesco».

Come state pubblicizzando la nostra realtà?

«Abbiamo predisposto una serie di itinerari, che si possono effettuare in assoluta sicurezza, cioè senza correre il rischio di essere contagiati, in luoghi simbolici di Padova, come appunto la Cappella, ma anche il Museo agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, il Salone, l'Odeo Cornaro, il Battistero del Duomo e la Casa del Petrarca ad Arquà. A breve, poi, in internet lanceremo il video Visita Padova, che illustra efficacemente l'offerta che mette a disposizione la nostra città a chi cerca una meta per le vacanze».

E le ricadute economiche sono conseguenti.

«Certo. Se arrivano i turisti, si incrementano gli introiti di bar, ristoranti, alberghi e negozi di tutti i tipi. Perché chi viene qui, va al museo, ma magari si compra anche le scarpe, o un vestito. Ed è diverso fare shopping in una città d'arte, invece che nei magazzini dietro casa. Senza contare che le nostre attività sono botteghe d'arte, dove lavorano professionisti. Penso al Salone, dove c'è un brand enogastronomico tutto patavino: ecco, acquistare qui formaggio o prosciutto ha una valenza diversa. L'obiettivo, quindi, è di far sì che i turisti vivano Padova in modo integrato».

Chi viene da fuori in questo momento esige anche condizioni di sicurezza dopo la pandemia.

«E noi le garantiamo nel modo più categorico. Adesso stiamo portando a termine un accordo con le guide turistiche, in maniera che, nel corso delle visite guidate, controllino anche che siano rispettate le prescrizioni anti-contagio. Tra l'altro, tra gli itinerari da proporre c'è quello all'aperto dell'Urbs Picta, dove si possono ammirare le bellezze di Padova camminando per il centro storico».

