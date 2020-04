L'INTERVISTA

Non si vedono. Lavorano dietro le quinte. Ma il loro ruolo è strategico e fondamentale soprattutto adesso nella lotta a Covid-19. Sono i farmacisti del Dipartimento del Farmaco dell'Ulss 1 Dolomiti diretto dalla dottoressa Marina Coppola. Sono loro che devono trovare i farmaci giusti, le preparazioni calibrate sulle necessità dei malati, acquisire i trattamenti sperimentali, cercare gli introvabili dispositivi di protezione per tutelare medici, infermieri e tutto il personale che entra in contatto con i malati. Il tutto incastrato in una routine aziendale che è già molto complessa di suo.

«Nel contesto aziendale - spiega Coppola - abbiamo un ruolo trasversale con tutte le strutture all'interno dell'Usl per la gestione dell'assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale compresa l'assistenza post dimissione e correlata alla modifica del setting assistenziale. I nostri interlocutori sono cittadini, medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate, parafarmacie, grossisti, industrie farmaceutiche, esercizi commerciali, Centri Servizi per Anziani, Assistenza Domiciliare, Servizi Dipendenza, Istituzioni Pubbliche come Nas, Guardia di Finanza, Regione, Scuole, Ministero della Salute, Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco, ndr)».

Come è cambiato il vostro lavoro nell'ultimo mese con l'arrivo di Covid-19?

La Farmacia Ospedaliera oltre all'attività programmata, gestisce una consistente fetta di attività in emergenza: dalla gestione delle carenze di farmaci, di questi tempi all'ordine del giorno e che ci costringono a rivolgerci ai mercati esteri, all'acquisizione delle nuove entità terapeutiche, dai farmaci dispositivi medici, agli allestimenti di nuove filiere di produzione di preparazioni galeniche che non sono reperibili sul mercato italiano e che devono soddisfare bisogni terapeutici per pazienti acuti o cronici pediatrici o affetti da malattie rare. Covid è una delle tante emergenze che ci ha visti impegnati insieme alle Istituzioni Regionali sui mercati esteri, sulla produzione galenica magistrale di forme farmaceutiche destinate a pazienti che non partecipano attivamente al proprio trattamento terapeutico, sulla acquisizione di dispositivi medici e di protezione di difficile reperimento. Forse l'unica vera cosa cambiata sono stati alcuni percorsi di erogazione dei farmaci alla popolazione, abbiamo organizzato una filiera di distribuzione che ha garantito le terapie croniche a domicilio dei pazienti più fragili, il tutto in un'ottica di contenimento del contagio.

Qual è stata la cosa più urgente da fare?

Ricondizionare e stabilire nuove procedure per tutti i percorsi interni ed esterni relativi la distribuzione del farmaco per garantire la necessaria protezione degli operatori che operano. Altrettanto urgente è stato riorganizzare le attività del servizio, affinché non venisse mai persa di vista l'attività routinaria.

Cosa è stato più difficile all'inizio?

Inizialmente instaurare dinamiche veloci tra operatori sanitari dei vari ambiti per garantire la fornitura immediata di materiale sanitario certificato in quantità amplificata rispetto alla consueta prassi; ancora adesso la cosa non è di semplice gestione, perché ciascuno di noi per il proprio ambito deve garantire che le forniture siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, quindi siamo sempre impegnati in una corsa contro il tempo per l'acquisizione di materiale sanitario e delle relative certificazioni. Una corsa contro il tempo la facciamo tutti i giorni in h24 per acquisire trattamenti sperimentali o compassionevoli, attività che richiede molti passaggi da fare per ottenere le autorizzazioni.

E adesso qual è la difficoltà maggiore che dovete affrontare?

Dobbiamo solo tenere testa all'impianto aziendale e sovraziendale che è stato impostato, a mio avviso in maniera magistrale da Regione e Azienda Zero e dalla nostra Azienda Sanitaria che ha dato ampia dimostrazione di capacità di lavoro di concertazione.

Avete dovuto creare un team specifico Covid?

All'interno della farmacia il mio staff si è vestito Covid, garantendo la massima disponibilità e flessibilità a svolgere qualsiasi mansione, anche quelle non proprie; abbiamo creato procedure specifiche Covid, sia per la fase di allestimento che per le successive fasi di erogazione dei farmaci e del materiale sanitario.

Il fattore tempo che importanza e che peso ha?

Il tempo è uno dei nostri avversari più impegnativi, ma non è l'unico; il team del dipartimento del farmaco è abituato alle corse contro il tempo.

Anna Valerio

