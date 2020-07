L'INTERVISTA

NOALE «La fase 2 delle Pro Loco? Nuove tecnologie e un ruolo da protagonisti nella grande sfida del rilancio turistico dei territori». Enrico Scotton è stato confermato martedì sera alla guida della Pro Loco di Noale, la migliore del Veneto nel 2018 e fresca del titolo di più bel borgo veneto. Scotton era il presidente uscente dell'associazione, con il rinnovo della carica rimarrà alla regia almeno fino al 2024. Si trova dunque esattamente a metà tra il prima e il dopo l'emergenza Covid: «Piaccia o no - spiega - il futuro, anche per i nostri eventi, non sarà più lo stesso».

Cos'è rimasto dopo il Covid degli eventi che hanno reso celebre la provincia, anche fuori regione?

«Molte Pro loco hanno avuto le entrate azzerate. Quest'anno ormai è compromesso, diciamo sabbatico. Per il futuro c'è preoccupazione per la gestione delle spese di mantenimento di ufficio e segreteria, oltre al pagamento di rate per chi magari ha contratto mutui per realizzare strutture. Il problema delle risorse c'è, perché nonostante la Regione abbia rifinanziato il fondo di 380mila euro, queste andranno per il funzionamento delle segreterie provinciali e delle attività dei consorzi. In ogni caso, considerato che le Pro Loco sono 530, si tratterebbe comunque di un contributo di poco più di 700 euro a Pro Loco».

Ha tutta l'aria di essere un grido d'allarme.

«In realtà sono convinto che non tutti i mali vengano per nuocere. Lo stop imposto agli eventi, piccoli e grandi, ha messo in evidenza quanto essi siano importanti per il territorio. Troppe volte si danno per scontati. Forse è stato un bene anche per le Pro Loco che hanno avuto modo di tirare il fiato e rivedere la propria attività».

Un tempo per riflettere dunque.

«Non si vive di sole sagre. Anche se queste sono importanti per la promozione dei prodotti del territorio e per il bilancio».

Quale potrebbe essere allora l'attività di una Pro Loco post-Covid?

«Una Pro loco 4.0, più orientata a sfruttare le opportunità che la tecnologia mette a disposizione. Penso ad esempio al lavoro di recupero del patrimonio della tradizione orale: quante persone di una certa età ci sono nei nostri paesi testimoni del passato e custodi del sapere tramandato? Raccogliere le loro testimonianze audio e video può essere un modo per farle diventare patrimonio di tutti».

Sta dicendo che le tradizioni tramandate sostituiranno i grandi eventi?

«No, a quelli non possiamo rinunciare. Però purtroppo oggi organizzare manifestazioni sopra le 5-10mila persone richiede l'assunzione di grosse responsabilità. Le circolari ministeriali, ancor prima del Covid, avevano messo a dura prova i nostri volontari e aumentato i costi organizzativi».

Come se ne viene fuori?

«È necessario un patto con le amministrazioni locali, Città metropolitana e Regione. Noi siamo a servizio della comunità, ci mettiamo il nostro tempo, le nostre idee, ma il resto deve essere messo in campo da chi amministra il territorio, attraverso gli uffici e il bilancio comunale. A Noale lo scorso anno abbiamo realizzato eventi per ogni mese dell'anno. Il nostro compito è promuovere il territorio anche attraverso iniziative, poi spetta al Comune, agli esercenti, ai proprietari delle strutture ricettive, coccolare la gente che arriva».

Torniamo al solito problema dei costi.

«Anche quelli vanno condivisi. Dovremmo far sì che le istituzioni ci riconoscano sempre di più per il ruolo che abbiamo di ambasciatori del turismo, in territori che conosciamo e amiamo come pochi altri. Dobbiamo fare un salto di qualità per non essere più solo quelli delle sagre, ma volontari formati e preparati».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA