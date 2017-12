L'INTERVISTA MONTEBELLUNA La vita di Sofiya Melnyk si è chiusa in Italia,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAMONTEBELLUNA La vita di Sofiya Melnyk si è chiusa in Italia, in un modo violento e in un notte di novembre. Ma quando questa splendida ragazza nata a Kiev nel 1974 decide di lasciare definitivamente l'Ucraina e tentare la sorte nel Belpaese? A raccontare i primi anni della giovane Sofiya è Antonio Zamattia, il marito italiano della madre Valentina Sidash. L'uomo che per qualche anno le ha fatto da patrigno. Ed è dalle sue parole che esce per la prima volta il nome di Sasha Melnyk, il primo marito della donna in Ucraina. Il...