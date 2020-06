L'INTERVISTA

MONTEBELLUNA Bombe d'acqua a ripetizione con esondazioni dei canali, strade trasformate in ruscelli, scantinati invasi dall'acqua. È questa la situazione che si è trovata a fronteggiare Montebelluna, che anche ieri ha vissuto a metà pomeriggio un momento critico in alcune vie dei quartieri di Guarda e San Gaetano. Domenica, invece, i danni hanno riguardato tutti il comprensorio. È su queste basi che i sindaci del cinque Comuni del Montello oggi si incontreranno, per valutare la richiesta dello Stato di calamità. Qualche stima sommaria, del resto, parla di milioni di danni, che avrebbero interessato sia il patrimonio pubblico che quello privato. A suggerire tale presa di posizione il sindaco di Montebelluna Marzio Favero.

Come valuta eventi meteorologici così significativi?

«Non entro nel dibattito scientifico per il quale servono competenze diverse dalle mie, ma è di tutta evidenza che situazioni meteorologiche un tempo eccezionali stanno diventando ordinarie. La prova si è avuta questo week end, quando in più occasioni sono caduti 75/80 millilitri di pioggia in meno di un'ora. Una situazione che manda in crisi qualunque sistema di drenaggio delle acque».

Di qui l'idea di un indennizzo collettivo...

«Per due volte il problema si è verificato solo a Montebelluna, la terza ha colpito l'intero Montello. Credo pertanto che dobbiamo muoverci per affrontare la congiuntura in modo sovracomunale e su due piani: il primo emergenziale, che consiste nel vedere se sia possibile una richiesta di indennizzo al patrimonio privato e pubblico, l'altra volta a riorganizzare tutto il sistema idrico».

Per quanto riguarda l'emergenza qual è l'entità dei danni?

«Non sono cifre da poco, quando si mettono in fila i dati. Basti pensare agli smottamenti a Contea e sul Montello che sembrano piccoli ma poi si rivelano importanti, ai fossi e tombini da ripulire, agli alberi caduti. Inoltre molte case private sono state allagate«.

E il piano della progettazione a medio termine come va gestito?

«Se i fenomeni atmosferici tendono a ripetersi con simile frequenza, allora l'intera rete idrogeologica e il reticolo dei canali vanno rivisti. Dobbiamo riattrezzare il territorio per sopportare eventi simili. E ciò può avvenire solamente se i consorzi di bonifica vengono finanziati».

Con una funzione in parte diversa da quella per cui sono nati...

«Quando parliamo di bonifica non parliamo di storia breve o riservata alle aree palustri; il canale Brentella alla fine del 400 è stato progettato dall'architetto Fra Giocondo, noto per aver ideato le mura di Treviso ma anche il ponte di Notre Dame, con l'obiettivo di derivare l'acqua dal Piave per irrigare i terreni. Negli ultimi cinquant'anni però purtroppo c'è stata un'alluvione diversa, quella edilizia, che ha stravolto molti equilibri. Siamo quindi chiamati a correggere errori compiuti in mezzo secolo, deframmentando l'edificato, recuperando a tradizione agricola le aree, ma anche rivedendo la rete idraulica e partendo da un accurato piano delle acque. E questa è una sfida importante; servono strumenti di pianificazione e interventi. Ma per attuarli c'è bisogno di fondi, che dallo Stato devono andare alle Regioni e dalle Regioni ai Comuni».

