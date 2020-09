L'INTERVISTA

MESTRE Settantun anni, una lunga carriera nel sindacato, poi l'elezione alla Camera, due incarichi successivi di Governo e ora il ritorno a Venezia, dove è nato, per cercare di restituire al centrosinistra la guida del Comune conquistata cinque anni fa da Luigi Brugnaro. È la sfida che Pier Paolo Baretta si trova in queste settimane ad affrontare, e che domenica, con il primo turno delle elezioni comunali, avrà il suo primo verdetto.

Lei è sottosegretario, e gli impegni di Governo certo non le mancano. In questi due mesi poi si è trovato a gestire una campagna elettorale sfibrante e caratterizzata anche dalle limitazioni e dagli ostacoli imposti dal Covid. Lo rifarebbe?

«Lo rifarei, perché abbiamo messo in moto aspettative importanti in città e abbiamo trovato una voglia di cambiamento molto più diffusa di quanto si potesse pensare. Abbiamo visto che questo desiderio aveva bisogno di essere incanalato in un progetto. Per questo lo rifarei, magari comincerei un po' prima».

I sondaggi delle ultime settimane però dicono che Brugnaro potrebbe passare al primo turno. Lei pensa di essersi fatto conoscere abbastanza in questi due mesi per poter competere con il sindaco in carica?

«Sono partito da un livello di conoscenza medio alto rispetto ad altre persone, anche grazie al mio ruolo di governo, però rispetto al sindaco uscente c'era un gap di conoscenza che penso sia una dei fattori più rilevanti in una campagna elettorale. La mia è una campagna elettorale in rimonta, non c'è alcun dubbio. Abbiamo fatto passi in avanti sul livello della conoscenza, ma è chiaro che la città è grande, in questi giorni ottenuto risultati molto positivi, ma è chiaro che il sindaco uscente è conosciuto dal 90% della popolazione. Per questo non credo di avere esaurito il percorso della conoscenza. Certo in questi ultimi giorni, com'è ovvio che sia in una campagna elettorale, il picco della conoscenza aumenterà. Dopodiché è chiaro che c'è un problema di risorse: Brugnaro, che se lo può permettere, ha fatto una campagna elettorale con risorse che per me sono inarrivabili, con la rivista che ha mandato a casa, la lettera personalizzata a tutti i cittadini e altre iniziative. E con un'altra iniziativa che considero grave, con un utilizzo spregiudicato del suo ruolo di sindaco nella gestione della campagna elettorale. È chiaro che c'è un'oggettiva differenza di possibilità».

E in questi ultimi giorni come pensa di recuperare questa distanza?

«Intanto i sondaggi di cui disponevamo prima di questo rush finale vedevano sicuramente Brugnaro in testa ma non in condizioni tali da poter dare per scontato il risultato. In queste ultime due settimane non c'è dubbio che la possibilità per noi aumenta. C'è una competizione molto più precisa e il confronto è ben chiaro tra una gestione quotidiana fatta di asfaltature e inaugurazioni e dall'altra parte un'idea di città, un progetto che noi proponiamo ai cittadini. Da un lato c'è una visione tutta stucco e pittura, molto personalizzata sulla figura del sindaco, dall'altra una visione di città che affronta i grandi temi del turismo, della residenzialità, del commercio e della sicurezza senza rinunciare alla gestione della vita quotidiana, ma facendo capire che Venezia, Mestre e Marghera o fondano il loro futuro o potrebbero andare verso un progressivo declino».

Alcuni di questi temi sono propri anche degli avversari...

«C'è poi una totale differenza nel modo di gestire la città. Proprio in questi giorni Brugnaro dice che farà l'assessore alla Cultura e che io non me la sento. La verità è un'altra, perché l'assessore alla Cultura in una città come Venezia, come l'assessorato al Turismo e al Commercio richiede un impegno costante. Io penso fra l'altro che la linea fasso tutto mi di Brugnaro sia alternativa al ghea podemo far, è una contraddizione in termini. Io ho un'opinione de tutto diversa. Penso a un'organizzazione decentrata, a una Giunta forte, a un coinvolgimento costante delle categorie economiche e delle associazioni. Solo così si realizza un progetto. In questi anni molte cose non sono state fatte proprio per questo motivo. Per questo cambiare il modo di gestire l'amministrazione è un modo di garantire ai cittadini che e promesse le realizzerai senza arrivare all'ultimo mese di campagna elettorale dove puoi fare solo marciapiedi».

Ma c'è una qualità che lei apprezza nel suo avversario?

«Sì, l'ho sempre riconosciuto: Brugnaro ha una capacità di interagire con le persone e la quotidianità che gli va riconosciuta, non è una persona fuori dai rapporti diretti con i cittadini. Ma questa qualità ha anche un altro risvolto, perché è fondata su un rapporto amicale ma che prescinde dalla qualità dei problemi. Voglio dire che non si risolve la politica nella tua qualità di essere simpatico. Anzi è un modo per darsi un alibi».

Facciamo un salto di una settimana: Brugnaro non arriva al 50%, lei va al ballottaggio e deve dialogare con gli altri avversari con i quali dovrà essere costretto a dare una poltrona a uno o all'altro, ritornando nei meccanismo della vecchia politica delle spartizioni che Brugnaro ha voluto spazzare via presentandosi come candidato civico estraneo ai partiti.

«Questo rischio ce l'avrò la settimana prossima, Brugnaro contrariamente alle sue affermazioni ha già fatto un accordo ferreo con la Lega e Fratelli d'Italia e ha già spartito le poltrone. Il tutto con un tema politico pesante, perché se vincono loro avremo un sindaco dimezzato, la Lega è stata chiara in proposito. Non ne faccio una questione ideologica ma di destino della città. Per questo mi pare che su questo aspetto sono io a partire avvantaggiato in un'eventuale trattativa con gli alleati. È chiaro che ci siederemo attorno a un tavolo, ma non per una spartizione ma per parlare del governo della città».

Cambiamo scenario: se invece dovesse farcela rimarrà comunque a Venezia in Consiglio?

«Sì, rimarrò in Consiglio e continueremo questa avventura che sta diventando molto interessante. Stiamo scrivendo una bella pagina di politica veneziana che continuerà: se sarò sindaco per realizzare questa progettualità, ma in ogni caso è una pagina che non si interrompe. Non faremo l'errore di cinque anni fa».

Alberto Francesconi

