L'INTERVISTAMESTRE «Salvato il Gruppo da un buco di 18 milioni di euro e mantenuto di proprietà pubblica, tutelati i lavoratori, ridotte da 6 a 3 le società, ora si tratta di passare alla seconda fase, progettare e assicurare il futuro».E per Giovanni Seno, direttore generale di Avm, l'azienda comunale della mobilità, il futuro è fatto di rotture di carico che portano la rete di terraferma ad assomigliare sempre più a una Metro in superficie, di navette no-stop sul ponte della Libertà, di motori ibridi per la navigazione e sempre meno...