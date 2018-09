CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAMESTRE «I Commissari del Mose hanno trovato un metodo per estromettere le imprese del Consorzio? Mi va benissimo che diano lavoro alle imprese locali, purché non venga fuori che poi lavorano gli avvocati e non i cantieri». Nicola Pellicani come parlamentare del Pd dice che da mesi sta lavorando per mettere il dossier Venezia al centro dell'attenzione del Governo ma che è dura «perché il Governo, e in questo caso il ministro alla confusione Toninelli, cerca capri espiatori per fare un processo tutto ideologico al passato,...